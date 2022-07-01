Верховний суд зобов'язав "Енергоринок" виплатити "Київтеплоенерго" 297 млн грн — Finance.ua

Верховний суд зобов'язав "Енергоринок" виплатити "Київтеплоенерго" 297 млн грн Вчора 15:42 — Кримінал

Верховний суд зобов'язав "Енергоринок" виплатити "Київтеплоенерго" 297 млн грн

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу комунального підприємства «Київтеплоенерго» і зобов’язав держпідприємство «Енергоринок» виплатити 296,7 млн гривень заборгованості. Це плата за електроенергію, продану в першому півріччі 2019 року.

Таким чином, Верховний Суд скасував постанову Північного апеляційного господарського суду від 1 грудня 2021 року, якою на вимогу «Енергоринку» скасовувалося рішення про стягнення боргу.

Нагадаємо, в 2018 році енергооб`єкти київської громади були передані з управління компанії «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Ліквідація ДП «Енергоринок»

Держпідприємство «Енергоринок» виконувало функцію оптового постачальника електроенергії в Україні. Проте з 1 липня 2019 року в країні запустили нову модель оптового ринку електроенергії, яка передбачає ліквідацію ДП «Енергоринок» після того, як підприємство повністю погасить заборгованість.

За даними ДП «Енергоринок», на 1 травня 2021 року заборгованість учасників ринку перед цим держпідприємством становила 29,423 млрд гривень. «Енергоринок» винний кредиторам — 26,975 млрд гривень.

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