Верховний Суд визнав борги Укренерго перед ДТЕК Ахметова на 2,35 млрд грн — Finance.ua

Верховний Суд визнав борги Укренерго перед ДТЕК Ахметова на 2,35 млрд грн 24.06.2022, 12:24 — Фондовий ринок

Верховний Суд визнав борги Укренерго перед ДТЕК Ахметова на 2,35 млрд грн

Верховний Суд тричі залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій та підтвердив стягнення з НЕК Укренерго 2,35 млрд грн на користь групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова.

Як повідомляє Finbalance , 15 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Укренерго та залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 8 грудня 2021 року і рішення Госпсуду Києва від 6 вересня 2021 року (у справі № 910/6639/21 ), якими було задоволено позов ДТЕК Західенерго до Укренерго та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 1,32 млрд грн заборгованості з оплати електроенергії на підставі договору про участь у балансуючому ринку.

Тижнем раніше, 8 червня, Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Укренерго в справі № 910/6636/21 та залишив без змін рішення Північного апеляційного госпсуду від 9 листопада 2021 року і рішення Госпсуду Києва від 15 липня 2021 року, якими було частково задоволено позов ДТЕК Східенерго до Укренерго та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 633 млн грн заборгованості, яка виникла внаслідок неналежного виконання відповідачем зобов’язань за договором про участь у балансуючому ринку.

Ще раніше, 8 лютого 2022 року, Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Укренерго в справі № 910/6635/21 та залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 11 жовтня 2021 року і рішення Госпсуду Києва від 5 липня 2021 року, якими було частково задоволено позов ДТЕК Дніпроенерго та вирішено стягнути з Укренерго 399,4 млн грн заборгованості, що сформувалася через неналежне виконання держкомпанією зобов`язань за договором про участь у балансуючому ринку.

Загалом борги Укренерго перед виробниками електроенергії за послуги на балансуючому ринку складають близько 11,5 млрд грн.

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