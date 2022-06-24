Верховний Суд визнав борги Укренерго перед ДТЕК Ахметова на 2,35 млрд грн — Finance.ua
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Верховний Суд визнав борги Укренерго перед ДТЕК Ахметова на 2,35 млрд грн

Фондовий ринок
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Верховний Суд визнав борги Укренерго перед ДТЕК Ахметова на 2,35 млрд грн
Верховний Суд визнав борги Укренерго перед ДТЕК Ахметова на 2,35 млрд грн
Верховний Суд тричі залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій та підтвердив стягнення з НЕК Укренерго 2,35 млрд грн на користь групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова.
Як повідомляє Finbalance, 15 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Укренерго та залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 8 грудня 2021 року і рішення Госпсуду Києва від 6 вересня 2021 року (у справі № 910/6639/21), якими було задоволено позов ДТЕК Західенерго до Укренерго та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 1,32 млрд грн заборгованості з оплати електроенергії на підставі договору про участь у балансуючому ринку.
Тижнем раніше, 8 червня, Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Укренерго в справі № 910/6636/21 та залишив без змін рішення Північного апеляційного госпсуду від 9 листопада 2021 року і рішення Госпсуду Києва від 15 липня 2021 року, якими було частково задоволено позов ДТЕК Східенерго до Укренерго та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 633 млн грн заборгованості, яка виникла внаслідок неналежного виконання відповідачем зобов’язань за договором про участь у балансуючому ринку.
Ще раніше, 8 лютого 2022 року, Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Укренерго в справі № 910/6635/21 та залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 11 жовтня 2021 року і рішення Госпсуду Києва від 5 липня 2021 року, якими було частково задоволено позов ДТЕК Дніпроенерго та вирішено стягнути з Укренерго 399,4 млн грн заборгованості, що сформувалася через неналежне виконання держкомпанією зобов`язань за договором про участь у балансуючому ринку.
Загалом борги Укренерго перед виробниками електроенергії за послуги на балансуючому ринку складають близько 11,5 млрд грн.
За матеріалами:
НВ
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