Верховний Суд постановив скасувати план санації «Ельдорадо» — Finance.ua

Верховний Суд постановив скасувати план санації «Ельдорадо»
Верховний Суд задовольнив касаційні скарги низки кредиторів «Ельдорадо» (ТОВ «Дієса») і вирішив відмовити в затвердженні плану санації компанії.
Як випливає з реєстру судових рішень, відповідну постанову суд затвердив 26 листопада.
Касації Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків, ТОВ «Селлбай», ТОВ «Ідіджі Груп», ТОВ «Груп Себ Україна» і ТОВ «Делонгі Україна» були задоволені повністю, а ТОВ «СВП Плюс» — частково.
Крім того, скасовано раніше ухвалені рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які затверджували план санації ТОВ «Дієса», зазначено в документі.
Як повідомлялося, Господарський суд Києва у квітні 2024 року затвердив план досудової санації «Ельдорадо», який передбачає гарантоване повернення 30% вимог кредиторів, ще 40% - після відшкодування збитків від країни-агресора, а також списання 30%.
Під час загальних зборів 22 вересня 2023 року кредитори «Ельдорадо», які володіють понад 60% вимог від загальної заборгованості, схвалили план санації боргу на понад 1 млрд грн. Водночас низка кредиторів висловила незгоду з досудовою санацією і вимагала санації в рамках процедури банкрутства, що гарантує повернення боргів.
У травні 2024 року ТОВ «Дієса» почало виконання зобов’язань відповідно до плану санації.
Перший магазин «Ельдорадо» в Україні відкрито 1999 року в Києві. Станом на серпень 2023 року в мережі Eldorado.ua було 70 магазинів у 49 містах.
ТОВ «Дієса» створено 2009 року зі статутним капіталом 70 тис. грн. Згідно з Єдиним держреєстром юридичних осіб та фізосіб-підприємців, власником є ТОВ «Потнеф ентерпрайзіс лімітед» (100%), кінцевим бенефіціаром зазначено Крісталла Александроу Папа (Кіпр).
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