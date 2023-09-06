Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України — Finance.ua

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України Сьогодні 14:13 — Казна та Політика

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України

Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова міністром оборони України.

За це рішення проголосували 338 депутатів.

Під час презентації і обговорення кандидатури Умєрова Зеленського цього разу не було, хоча попередніх міністрів він представляв особисто.

Що відомо про Рустема Умєрова

Народився 19 квітня 1982 року в Узбекистані (Булунгур), але незабаром переїхав до Алушти в Криму. Ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів отримав у Національній академії управління.

Умєров розпочав кар'єру в 2004 році в телекомунікаційній компанії lifecell, обіймаючи різні керівні посади до 2010 року. У 2013 році заснував інвестиційну компанію ASTEM (керує інвестиціями в галузі зв’язку, ІТ та інфраструктури) та благодійний освітній фонд ASTEM Foundation. До приходу в політику був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Рустем Умєров очолив Фонд державного майна 7 вересня 2022 року. Із серпня 2019 року він був парламентарієм від фракції «Голос», секретарем Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Під час роботи у Верховній Раді політик очолював Тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Був співголовою депутатського об'єднання «Кримська платформа» та учасником української переговорної групи з росією.

У 2021 році був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, вчора Рада відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

bigkyiv За матеріалами:

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