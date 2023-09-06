Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України

Казна та Політика
48
Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України
Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України
Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова міністром оборони України.
За це рішення проголосували 338 депутатів.
Під час презентації і обговорення кандидатури Умєрова Зеленського цього разу не було, хоча попередніх міністрів він представляв особисто.

Що відомо про Рустема Умєрова

Народився 19 квітня 1982 року в Узбекистані (Булунгур), але незабаром переїхав до Алушти в Криму. Ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів отримав у Національній академії управління.
Умєров розпочав кар'єру в 2004 році в телекомунікаційній компанії lifecell, обіймаючи різні керівні посади до 2010 року. У 2013 році заснував інвестиційну компанію ASTEM (керує інвестиціями в галузі зв’язку, ІТ та інфраструктури) та благодійний освітній фонд ASTEM Foundation. До приходу в політику був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.
Рустем Умєров очолив Фонд державного майна 7 вересня 2022 року. Із серпня 2019 року він був парламентарієм від фракції «Голос», секретарем Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Під час роботи у Верховній Раді політик очолював Тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Був співголовою депутатського об'єднання «Кримська платформа» та учасником української переговорної групи з росією.
У 2021 році був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Нагадаємо, вчора Рада відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
bigkyiv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.