Великі банки Волл-стріт отримали $1 трлн прибутку за десятиліття – Bloomberg — Finance.ua

Шість банків Волл-стріт, зокрема, JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs та Morgan Stanley, швидко наближаються до прибутку в $1 трлн за 10-річний період, позначки вони досягнуть наприкінці цього місяця або у перші кілька тижнів 2023 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на оцінки аналітиків.

За десятиліття суспільного невдоволення банками, посилення правил, геополітичного хаосу, пандемії та деяких підступних ринкових коливань банки «змогли впоратися з усім цим, і не лише впоратися з цим, а й заробити $1 трлн», сказала колишня керуюча Федеральною резервною системою США Бетсі Дьюк.

За ці роки не змінилася загальна схема бізнесу: банки продають акції та облігації, торгують фінансовими інструментами, консультують з питань корпоративних поглинань, керують станом, здійснюють платежі та надають кредити.

Витрати на персонал шести компаній, які на початку ери коливалися в районі $148 млрд, а потім скоротилися на кілька років, у 2019 році підскочили до $154 млрд, не кажучи вже про те, що загальна кількість працівників насправді скоротилася.

Сума прибутку за останні 10 років затьмарює показники попереднього десятиліття, навіть якщо взяти до уваги інфляцію та злиття великих банків під час фінансової кризи.

Однак інші корпоративні титани, особливо в Силіконовій долині, досягли надто багато, щоб Уолл-стріт могла претендувати на монополію на успіх. Тільки Apple Inc. заробила понад півтрильйона доларів. Microsoft, Berkshire Hathaway Inc. та Alphabet Inc. випередили JPMorgan, за ними слідує Exxon Mobil Corp., що витіснила Bank of America та Wells Fargo.

