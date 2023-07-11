Велика Британія розширила визнання українських посвідчень водія — Finance.ua

Велика Британія розширила визнання українських посвідчень водія Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Велика Британія розширила визнання українських посвідчень водія

В Англії, Уельсі та Шотландії розширили визнання українських посвідчень водія.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«У законодавство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії було внесено зміни, що стосуються визнання українських посвідчень водія певних категорій. Уряд прийняв Регламент 2023 № 666. Він набув чинності 7 липня, його дія поширюється на територію Англії, Уельсу та Шотландії», — сказано в повідомленні.

Що це означає

Особи, у яких є дозвіл на в'їзд або дозвіл на перебування в рамках Програми «Україна» відповідно до імміграційних правил і мають видані в Україні посвідчення категорії А (мотоцикли) або категорії В (автомобілі), мають право керувати такими транспортними засобами протягом трьох років після набуття статусу резидента.

Це стосується всіх, хто підпадає під правила Програм «Українська сім'я», та «Продовження екстерного навчання в Україні», Спонсорської програми «Житло для України».

Раніше українські посвідчення водія в Англії, Уельсі та Шотландії визнавалися протягом одного року з дати набуття статусу резидента.

Що спільного із правилами ЄС

Регламент Великої Британії є схожим до Регламенту Європейського Парламенту і Ради № 2022/1280/ЄС, який ще у липні 2022 року розширив можливості користування українськими посвідченнями водія для всіх, у кого є статус тимчасового або належного захисту.

Велика Британія не входить до складу ЄС. А на територіях країн ЄС встановлено спеціальні та тимчасові заходи, щодо посвідчень водія, виданих Україною тим особам, які користуються тимчасовим або належним захистом.

А саме можна:

користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом;

користуватись українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії за умови, що такий термін закінчився після 31 грудня 2021 року, бо Україною ухвалено рішення про продовження терміну дії посвідчень водія та поінформовано про це Європейську Комісію та держави-члени ЄС;

отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія.

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