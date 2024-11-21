Вдруге за тиждень. Запорізька АЕС знову опинилась на межі блекауту — Finance.ua

Вдруге за тиждень. Запорізька АЕС знову опинилась на межі блекауту Сьогодні 10:45 — Енергетика

Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилась на межі блекауту 21 листопада. Це сталося через російський обстріл.

Про це повідомляє Міненерго

«Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з’єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі», — йдеться у повідомленні.

У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут.

«Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначають в Міненерго, енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Місто Енергодар Запорізької області, де розташована Запорізька атомна електростанція, було захоплене російськими військами у лютому 2022 року. Разом із ним було окуповано і станцію.

З того часу росіяни порушують правила експлуатації атомного об’єкта. Вже не вперше повідомлялося, що на території станції РФ тримає техніку та живу силу, яку перекидає на фронт.

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