Вдруге за тиждень. Запорізька АЕС знову опинилась на межі блекауту — Finance.ua
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Вдруге за тиждень. Запорізька АЕС знову опинилась на межі блекауту

Енергетика
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Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилась на межі блекауту 21 листопада. Це сталося через російський обстріл.
Про це повідомляє Міненерго.
«Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з’єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі», — йдеться у повідомленні.
У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут.
«Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Як зазначають в Міненерго, енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, щойно це дозволить безпекова ситуація.
Місто Енергодар Запорізької області, де розташована Запорізька атомна електростанція, було захоплене російськими військами у лютому 2022 року. Разом із ним було окуповано і станцію.
З того часу росіяни порушують правила експлуатації атомного об’єкта. Вже не вперше повідомлялося, що на території станції РФ тримає техніку та живу силу, яку перекидає на фронт.
За матеріалами:
РБК-Україна
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