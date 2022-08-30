Вдарила по гаманцях: війна вплинула на зарплати 75% українців — Finance.ua

Вдарила по гаманцях: війна вплинула на зарплати 75% українців Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Вдарила по гаманцях: війна вплинула на зарплати 75% українців

Work.ua презентував перше в Україні масштабне дослідження зарплат у воєнний період залежно від посади, рівня професіоналізму, статі та знання англійської мови. В опитуванні взяли участь 600 роботодавців та 20 000 працівників, що працюють на найпоширеніших посадах.

Вплив війни на ринок праці: 30% респондентів втратили роботу

Епідемія коронавірусу та війна вплинули на кількість респондентів, які працюють віддалено (16%) або в гібридному форматі (22%). Проте через специфіку посади 62% опитаних працює в офісі, магазині, аптеці тощо. Майже 18% учасників опитування через війну змінили місто чи країну проживання.

Негативний вплив війни відчули на собі 30% респондентів, яких скоротили чи звільнили (19%), або закрилася сама компанія (11%). Та більшість роботодавців зберегли робочі місця своїм працівникам:

33% респондентів відповіли, що компанія спочатку призупинила свою діяльність, але потім працівники повернулися до роботи;

27% опитаних розповіли, що війна ніяк не вплинула на їхню зайнятість.

Портрет сучасного працівника: що вище освіта, то вище зарплата

Переважна більшість персоналу — 93% — працює в українському бізнесі. При чому дві третини роботодавців — компанії з історією більше, ніж 10 років.

Українські працівники — освічені люди. Більшість респондентів мають вищу освіту:

66% закінчували інститути, академії, університети;

25% мають професійно-технічну освіту;

9% мають середню освіту та навчалися у школах, ліцеях і гімназіях.

Загалом спостерігається взаємозв’язок між освітою й розміром зарплати. Наприклад, продавці-консультанти з вищою освітою отримують вищу зарплату.

На графіку зображено розмір зарплат продавців-консультантів залежно від типу освіти. Стовпчики на діаграмі позначають медіанну зарплату.

Така ж тенденція спостерігається серед агрономів.

Майже половина респондентів вивчали англійську мову і володіють нею на елементарному рівні й вище. Трохи більш як 6% з них знають мову на високому рівні:

Beginner (початківець) — 32%;

Не вивчав(-ла) — 23%;

Elementary (елементарний) — 22%;

Intermediate (середній) — 16%;

Upper-Intermediate (вище середнього) — 5%;

Advanced (просунутий) — 1%;

Proficient (досконале володіння мовою) — 0,3%.

При цьому рівень зарплати може бути напряму пов’язаний зі знанням мови, бо дає спеціалісту змогу працювати з іноземними клієнтами. Нижче проілюстровано зв’язок між рівнем зарплати та рівнем знання англійської на прикладі менеджерів з продажу / менеджерів по роботі з клієнтами.

Найвищі зарплати у менеджерів з продажу з рівнем англійської Proficient та Advanced. Щоб отримувати більше, треба володіти мовою досконало або на просунутому рівні. Усі інші рівні не дають суттєвих переваг.

Стовпчики на графіках означають медіану зарплати.

Зарплати очима працівників: у чверті опитаних зарплата не змінилася

На запитання «Як війна вплинула на вашу зарплату?» чверть опитаних зазначили, що зарплата не змінилася, а в 16% — скоротилася незначно. Водночас у 3% респондентів зарплата збільшилася. Серед негативних наслідків війни — скорочення працівників (19%) та значне скорочення зарплат (36%).

Примітно, що майже десята частина компаній прив’язала зарплати до курсу іноземної валюти, решта — продовжує платити зарплати у гривні незалежно від курсових коливань.

Більшість працівників (65%) не отримують бонуси за свою роботу. У решти працівників найпопулярніший вид бонусу — до 20% від зарплати (це 16% респондентів).

Крім того, багато опитаних (71%) повідомили, що оформлені офіційно та працюють за трудовою книжкою. Як ФОП оформлені 5% працівників, за цивільноправовим або трудовим договором влаштовані 1% працівників. Не мають офіційного працевлаштування 22% опитаних.

Майже дві третини респондентів мають 24 і більше календарних днів відпустки на рік. У 12% працівників відпустка складає 15-24 дні, 5% мають змогу відпочивати 5-10 днів і 2% опитаних вказували найкоротшу відпустку — до 5 днів.

Найпопулярніша складова соцпакета — оплата лікарняних: 51% респондентів відмітили її наявність. У 15% учасників дослідження взагалі немає соцпакета. Решта опитаних зазначили, що їхній соціальний пакет складається з:

медичного страхування — 14%;

оплати додаткової освіти — 5%;

курсів англійської мови — 3%;

оплати/компенсації занять спортом — 3%.

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