Вчений створив генератор, який заряджає смартфон від тепла, руху та тертя — Finance.ua

Вчений створив генератор, який заряджає смартфон від тепла, руху та тертя Сьогодні 00:48

Вчений Адам Абу-Така з Університету штату Арізона розробив ультратонкий гібридний генератор, який може постійно заряджати смартфон за рахунок природної активності людини — рухів, тепла тіла та тертя. Пристрій має товщину менше 5 міліметрів і не потребує ані сонячного світла, ані розетки, ані зовнішнього акумулятора.

Генератор поєднує три фізичні принципи: п’єзоелектрику, яка виробляє струм при натисканні або згинанні; термоелектрику, що перетворює тепло тіла на електрику; та трибоелектрику — енергію, яка генерується під час тертя, наприклад, коли ви знімаєте одяг. Усі ці елементи працюють одночасно й подають енергію у вбудований акумулятор. Завдяки цьому пристрій може бути вшитий у одяг, інтегрований у чохол для телефону чи навіть прикріплений до шкіри — він функціонує як персональна електростанція.

Розробка вже підтвердила свою працездатність у лабораторії, хоча точні показники потужності поки не розголошують. Попередні подібні технології демонстрували високий потенціал: стабільну напругу та силу струму під час поєднання п’єзо- і трибоефектів. Автор вважає, що технологія дасть змогу заряджати гаджети в будь-яких умовах — під час походів, у віддалених регіонах або просто під час повсякденної активності.

Проєкт уже отримав премію James Dyson Award як рішення реальної побутової проблеми. Наступний етап — довести прототип до серійного виробництва, зберігши ефективність і доступну ціну.

Можливості пристрою виходять за межі смартфонів. Його можна застосовувати для живлення медичних імплантів, смарт-годинників, окулярів або сенсорів для «інтернету речей», які потенційно зможуть працювати без підзарядки місяцями або навіть роками. Особливий інтерес викликає трибоелектрична технологія, яку активно впроваджують у виробництво «розумного одягу».

Хоч Абу-Така і не обіцяє зарядити iPhone за п’ять хвилин ходьби, він вірить у майбутнє, де пристрої заряджаються просто завдяки людському руху чи диханню. Саме з ідеї використати енергію, яку тіло й так постійно виробляє, і почалася ця розробка.

itechua За матеріалами:

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