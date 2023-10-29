Вчені з’ясували, в якому віці людина проводить найбільше часу в Інтернеті — Finance.ua
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Вчені з’ясували, в якому віці людина проводить найбільше часу в Інтернеті

Світ
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Дослідники з Університету Суррея (Великобританія) проаналізували використання інтернету 796 учасниками опитування та склали новий спектр інтернет-залежності.
Результати опитування показали, що молоді люди (до 24 років) проводять в інтернеті в середньому 6 годин на день, переважно використовуючи смартфони. У той же час користувачі віком від 24 років знаходяться в Мережі по 4,6 години щодня. Зв’язку між інтернет-залежністю та статтю дослідники не виявили.
На основі отриманих даних вчені розподілили учасників на п’ять категорій, із яких склали спектр інтернет-залежності. Приблизно 15% респондентів потрапили до групи «випадкових користувачів», які виходять до мережі для виконання певних завдань, наприклад по роботі. Ця група (середній вік — 33,4 роки) не виявляє ознак інтернет-залежності.
За матеріалами:
t4.com.ua
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