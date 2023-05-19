Вчені встановили історичний рекорд передачі даних з космосу — у 400 разів швидше за Starlink — Finance.ua

Вчені встановили історичний рекорд передачі даних з космосу — у 400 разів швидше за Starlink
У NASA оголосили, що експериментальна система супутникового лазерного зв’язку досягла нового рекорду — 200 Гбіт/с. Це у 400 разів швидше, ніж дозволяє найкращий тариф Starlink (500 Мбіт/с). За шість хвилин проходження над наземною станцією зв’язку супутник встигає передати кілька терабайтів даних.
NASA запевняють: зовсім скоро такий зв’язок виведе космічну комунікацію на новий рівень.
Експериментальний кубсат (надмалий супутник) NASA Pathfinder Technology Demonstrator 3 (PTD-3) був виведений у космос у травні минулого року місією Transporter-5 від SpaceX.
На борту супутника встановлено блок лазерного зв’язку розмірами з «коробку для взуття» і вагою 11 кг. Блок здебільшого зібрано з комплектуючих, доступних у вільному продажу, спеціально для проекту довелося виготовити лише невелику кількість вузлів. У NASA заявляють: проект не повинен бути занадто складним і дорогим.
Разом із фахівцями NASA в проекті беруть участь:
- Лабораторія ім. Лінкольна Массачусетського університету, де зібрали корисне навантаження для супутника;
- Компанія Terran Orbital, що виготовила супутникове шасі та сам пристрій;
- Наземна станція Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) у Південній Каліфорнії.
У майбутньому блоки лазерного зв’язку забезпечуватимуть комунікаційні канали постійних місій на Місяць та Марс. Також високошвидкісні оптичні канали з’являться в нових космічних наукових приладах, включно з телескопами.
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