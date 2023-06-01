Вчені розробили комп’ютер, що працює на воді — Finance.ua

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Вчені розробили комп’ютер, що працює на воді

Технології&Авто
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Вчені розробили комп’ютер, що працює на воді
Вчені розробили комп’ютер, що працює на воді
Вчені з Австралії представили прототип «резервуарного» комп’ютера, який здійснює обчислення в ємності з водою та передбачає майбутнє.
Поведінка хвиль на воді підпорядкована суворим фізичним законам і веде до прогнозованого результату. За словами науковців, їх винахід — це аналоговий комп’ютер, який здатний виконувати ряд завдань швидше та точніше за будь-яку цифрову платформу.
Дослідники підтримали прототип ефективною математичною моделлю (в її основу покладено елементи роботи нейронних мереж), про що вчені розповіли у своїй науковій статті.
Конструктивно прототип «резервуарного» комп’ютера є довгою ємністю з проточною водою. Роль вхідного контуру грає помпа, що створює хвилі на поверхні проточної води. Зазначимо, вчених зацікавила не звичайна хвиля, яка швидко втрачає силу, а структурно стійка відокремлена хвиля, що розповсюджується в нелінійному середовищі - так званий солітон.
Представлений прототип показав, що аналогова хвильова платформа здатна запам’ятовувати як впорядковані, так і випадкові вхідні дані. Також, хвильова платформа продемонструвала обробку вхідних даних відповідно до поставленого завдання. У ряді випадків виданий резервуаром результат точно перевершував аналогічні обчислення, проведені на класичних цифрових комп’ютерах.
Для підвищення точності зчитування амплітуди та малюнку хвиль вчені додали у воду флуоресцентний склад. У перспективі вони мають намір розробити «водяний» мікропроцесор, який міг би працювати на принципі зіштовхування хвиль у резервуарі, але на мікрорівні та в захищеному вигляді, подібно до класичного мікрочипа.
Очікується, що аналогові «резервуарні» комп’ютери прискорять розрахунки в кліматології, соціології, в біржовому секторі і там, де прогнозування залежить від багатьох факторів, що носять ймовірнісний характер.
За матеріалами:
noworries
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