Вартість зернової логістики зменшиться на 10-20% — Finance.ua
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Вартість зернової логістики зменшиться на 10-20%

Казна та Політика
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Загальна вартість зернової логістики у 2023 році зменшиться на 10-20% у доларовому еквіваленті.
Таку думку висловив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов на сторінці у Facebook.
«Загальна вартість логістики зменшиться на 10-20% (у доларовому еквіваленті) через покращення співвідношення попиту та пропозиції; експорт аграрної продукції стане більш рівномірним протягом року (зменшаться сезонні коливання обсягів експорту)», — повідомив він.
На думку Валерія Ткачова, щоб допомогти аграріям, потрібно створювати умови для здешевлення усіх складових загальної логістики: зменшувати вартість перевалки в портах; покращувати роботу зернового коридору для здешевлення фрахту, працювати з ЄС щодо виділення гарантованих квот з перевалки українського зерна в європейських портах, спрощувати та прискорювати сертифікацію зерна, прикордонні процедури тощо.
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Валерій Ткачов висловив думку, що агробізнес продовжить адаптуватися до змін умов ведення бізнесу. Водночас скоротиться загальна площа посівів через тимчасову окупацію територій та мінування сільськогосподарських земель, а також зміниться сівозміна: зменшиться площа посівів кукурудзи та низькомаржинальних зернових культур, збільшаться посіви високомаржинальних олійних (ріпак, соя) та нішевих культур.
«Потенційні обсяги експорту зерна почнуть зменшуватися», — зауважує він.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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