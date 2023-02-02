Вартість зернової логістики зменшиться на 10-20% — Finance.ua

Вартість зернової логістики зменшиться на 10-20% Сьогодні 20:37 — Казна та Політика

Загальна вартість зернової логістики у 2023 році зменшиться на 10-20% у доларовому еквіваленті.

Таку думку висловив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов на сторінці у Facebook.

«Загальна вартість логістики зменшиться на 10-20% (у доларовому еквіваленті) через покращення співвідношення попиту та пропозиції; експорт аграрної продукції стане більш рівномірним протягом року (зменшаться сезонні коливання обсягів експорту)», — повідомив він.

На думку Валерія Ткачова, щоб допомогти аграріям, потрібно створювати умови для здешевлення усіх складових загальної логістики: зменшувати вартість перевалки в портах; покращувати роботу зернового коридору для здешевлення фрахту, працювати з ЄС щодо виділення гарантованих квот з перевалки українського зерна в європейських портах, спрощувати та прискорювати сертифікацію зерна, прикордонні процедури тощо.

Валерій Ткачов висловив думку, що агробізнес продовжить адаптуватися до змін умов ведення бізнесу. Водночас скоротиться загальна площа посівів через тимчасову окупацію територій та мінування сільськогосподарських земель, а також зміниться сівозміна: зменшиться площа посівів кукурудзи та низькомаржинальних зернових культур, збільшаться посіви високомаржинальних олійних (ріпак, соя) та нішевих культур.

«Потенційні обсяги експорту зерна почнуть зменшуватися», — зауважує він.

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