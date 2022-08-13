Вартість оренди в Київській області знизилась на чверть — Finance.ua

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Вартість оренди в Київській області знизилась на чверть

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Вартість оренди в Київській області знизилась на чверть
Вартість оренди в Київській області знизилась на чверть
Ринок довгострокової оренди житлової нерухомості в Київській області активно відновлюється. Як свідчить аналітика OLX Нерухомість, якщо порівнювати липень і травень, то пропозиція зросла на третину та склала 6 266 оголошень про оренду. А в порівнянні з липнем 2021 року вибір квартир зріс майже втричі.
Де здають найбільше житла? Найбільше варіантів у минулого місяця було в деокупованому Ірпені — 2 569 квартир. Також чималий вибір пропонували в Броварах — 1 378 пропозицій. Приблизно однакова кількість вільних помешкань у Борисполі і Бучі (979 і 919 оголошень відповідно).
До речі, у цих же містах українці найбільш активно відгукувалися на пропозиції щодо оренди.
Найпопулярніші міста серед орендарів у липні (за кількістю повідомлень і дзвінків у відповідь на оголошення):
  • Бровари — 4 487 відгуків;
  • Ірпінь — 3 497 відгуків;
  • Бориспіль — 2 209 відгуків;
  • Буча — 1 364 відгуки;
  • Васильків — 668 відгуків.

Що з цінами

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, середні ціни на оренду на Київщині в липні теж суттєво знизились:
  • однокімнатки здешевшали на 1 400 грн (-28,5%),
  • двокімнатні квартири — на 1 500 грн (-24%),
  • а трикімнатні помешкання — на 2 000 грн (-23%).
При цьому якщо порівнювати цьогорічний липень до травня, то ціни практично не змінилися.
Попри значні руйнування, яких зазнали окремі містечка області, на вартість оренди, як і в мирний час, більше вплинули наближеність до Києва, розмір міста та розвиненість інфраструктури.
  • До прикладу, найнижчі ціни на оренду, як і торік, в селищі Бородянка: в середньому 3 500 грн/місяць за одно- чи двокімнатну квартиру.
  • У Борисполі, Бучі та Гостомелі винайняти однокімнатне житло можна було за 5 000 грн/місяць.
  • Трохи менше 5 500 грн/місяць склала оренда в Ірпені чи Василькові.
  • А от найдорожче — близько 6 000 грн/місяць — було орендувати помешкання в Броварах.
Двокімнатні квартири на Київщині здають в середньому в межах 5 500 — 8 000 грн/місяць. Трикімнатки в липні коштували в межах 6 000 — 9 000 грн/місяць. Найдоступніші ціни на такі квартири у Василькові, Борисполі та Бучі, а найвищі цінники на оренду в липні були в Ірпені та Ворзелі.
За матеріалами:
Finance.ua
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