Варшаву та ПП Рава-Руська з'єднають європейською колією, щоб зменшити черги на кордоні — Finance.ua

Варшаву та ПП Рава-Руська з'єднають європейською колією, щоб зменшити черги на кордоні Вчора 09:49 — Казна та Політика

З 24 серпня Варшаву та пункт пропуску «Рава-Руська» з’єднають європейською колією.

Вузьку європейську колію мають прокласти до пункту пропуску «Рава-Руська» до 24 серпня цього року. Нововведення покликане оптимізувати пункт перетину для біженців, які тимчасово проживають в Європі.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко. За його словами, зараз на кордоні тривають роботи зі спорудження колії.

За словами чиновника, це розвантажить наші кордони, особливо щодо перетину автомобільним транспортом. По-друге, дасть швидкість проїзду — адже залізничний транспорт найшвидший.

«До Дня Незалежності плануємо запустити потяг із Польщі. 2 вагони будуть доїжджати до Рави-Руської. Там є митний і прикордонний пости. І українських поїзд зі Львова до Рави-Руської, де можна буде пересісти і їхати далі», — розповів Юрій Бучко.

За його інформацією, у Раві-Руській зараз триває ремонт залізничного вокзалу.

«Ми будемо мати потяг, який курсуватиме до Варшави. І це розвантажить наші автомобільні пункти пропуску. А крім того, залізниця швидша за наземний транспорт», — наголосив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації.

За словами чиновника, Львівщина перетворилась на транспортний хаб для всієї України. Щоб розвантажити вантажні перевезення, у області також вдаються до ноу-хау.

«Ми розуміємо, які будуть виклики для регіону восени. Південь і Схід зараз в активному зборі урожаю. Ще один-два тижні — і весь урожай поїде до нас. Тому ми готуємось — будуємо тимчасові стоянки на різних ділянках на кілька машин, щоб не скупчувати всіх до кордону», — наголосив Бучко.

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