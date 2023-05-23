Вантажні авто зможуть блокувати прямо на дорозі — Finance.ua

Вантажні авто зможуть блокувати прямо на дорозі Сьогодні 19:47 — Казна та Політика

Вантажні авто зможуть блокувати прямо на дорозі

В Кабміні ухвалено порядок супроводження автотранспорту, який має ознаки перевантаження, до найближчого місця зважування, а також заборони подальшого його руху.

Постанова Уряду надає інспекторам Укртрансбезпеки нові повноваження. Тепер вони зможуть супроводжувати транспорт до місця зважування або використовувати спеціальний блокуючий пристрій.

Урядовою постановою передбачено:

право зупинки авто з ознаками перевантаження та супроводу його для зважування до найближчого спеціально облаштованого майданчика (не далі ніж 50 км);

можливість використовувати спеціальний блокуючий пристрій, якщо водій відмовляється їхати до місця зважування чи виправляти порушення у випадку підтвердження перевищення дозволених норм.

Також визначено ознаки, за яких автомобіль може супроводжуватися на зважування інспектором ДСБТ:

завантаження вище бортів;

просідання вузлів підвіски;

відсутність товарно-транспортної накладної чи відмова її пред‘явити.

Інспектори ДСБТ зобов’язані фіксувати спілкування із водієм на боді-камеру повністю — для попередження будь-яких корупційних зловживань. Така норма діє з серпня минулого року. У випадку, якщо інспектор не зафіксував спілкування з водієм на камеру, для співробітника ДСБТ передбачена дисциплінарна відповідальність.

Тільки у травні запущено в роботу три системи автоматичного зважування (WIM). Наразі 48 таких систем фіксують перевантаження на дорогах державного значення. Завдяки роботі WIM у 2023 році було стягнуто 83 млн гривень від штрафів за порушення встановлених норм.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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