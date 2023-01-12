Валютний прогноз: що буде з доларом, якщо інфляція у США сповільниться? — Finance.ua
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Валютний прогноз: що буде з доларом, якщо інфляція у США сповільниться?

Валюта
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На четвер заплановано публікацію даних щодо інфляції в США. Очікується, що індекс споживчих цін у річному обчисленні знизиться з 7,1% до 6,6%. Насамперед це станеться завдяки падінню цін на бензин, яке відбулося після початку скорочення в США стратегічних запасів нафти. Зробила свій внесок та аномально тепла зима. У результаті виходить, що особливих заслуг ФРС у зниженні інфляції немає, тому поточна жорстка монетарна політика буде нею продовжена. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Інфляція США (%). Джерело: www.tradingeconomics.com
Інфляція США (%). Джерело: www.tradingeconomics.com
Курс на подальше посилення грошово-кредитної політики підтвердив цієї середи керівник Федрезерва Джером Пауелл (Jerome Powell) у своєму виступі. Більше того: такі дії регулятора він назвав непопулярними. Також глава ФРС допустив політичний тиск на ЦП, оскільки уряд зацікавлений у зниженні облікової ставки. Однак навіть дані щодо безробіття (3,5%) не дають підстав ФРС змінити риторику.
На думку аналітиків BlackRock Inc., глобальної економіки не уникнути посилення інфляційного зростання. Це призведе до того, що Центральні банки розвинених країн продовжать підвищувати облікові ставки і скорочувати обсяги держоблігацій, що знаходяться у них на балансі. Вплинути на них зможе лише початок рецесії та зростання безробіття. Як вважають експерти UBS, ФРС підвищить ключову ставку у лютому та березні на 0,25%.Потім регулятор спостерігатиме за економічними показниками, щоб приймати подальші рішення про параметри монетарної політики відповідно до ситуації, що складається.
Можна зробити висновок, що Федрезерв до кінця І кварталу 2023 року продовжить проведення жорсткої монетарної політики. Це, у свою чергу, сприятиме зростанню курсу долара США щодо інших світових валют.
Графік валютної пари EURUSD, D1
Графік валютної пари EURUSD, D1
У валютній парі EURUSD було пробито рівень опору — 1,0693. Підтримкою тепер є позначка 1,0516. При цьому, на думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. Якщо підтримка буде подолана, євро може послабитись до рівня 1,0255. З погляду монетарної політики долар США зараз повністю домінує над євро. Будь-які зміни можуть відбутися лише у разі різкого зниження темпів зростання інфляції. У своєму прогнозі на 2023 рік ЄЦБ очікує, що EUR торгуватиметься до USD на рівні 1,0300.
За матеріалами:
RoboForex
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