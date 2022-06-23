Валютний прогноз: що буде далі з японською єною? Регулятор залишив облікову ставку без змін — Finance.ua
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Валютний прогноз: що буде далі з японською єною? Регулятор залишив облікову ставку без змін

Валюта
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Банк Японії, на відміну від ЦБ Швейцарії, не став «дивувати» ринок і залишив ставку без зміни на рівні −0,1%. Більш того: програма кількісного пом’якшення (QE) продовжиться. З боку регулятора немає жодного натяку на плани зупинки «друкарського верстата». З початку пандемії коронавірусу BoJ емітував близько 1 трлн доларів США. Незважаючи на недавні рекордні розпродажі на ринку держбондів США та Європи, у Японії все стабільно. ЦБ просто все викуповує і не дає прибутковості за 10-річними держоблігаціями піднятися вище 0,25%. Фактично це вже важко назвати ринком, коли котирування встановлюються у директивному порядку. І виходу із ситуації, що склалася, немає. Маючи співвідношення держборгу до ВВП на рівні 250%, будь-яке зростання прибутковості по держбондах може призвести до дефолту. Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Валютний прогноз: що буде далі з японською єною? Регулятор залишив облікову ставку без змін
Облікова ставка Банку Японії (%). Джерело: tradingeconomics.com
Вісім учасників засідання виступили за збереження негативної процентної ставки, один — проти. Японський ЦП запровадив негативну процентну ставку на рівні −0,1% ще у січні 2016 року.
Валютний прогноз: що буде далі з японською єною? Регулятор залишив облікову ставку без змін
Покупки облігацій Банком Японії по тижнях (млрд єн). Джерело: bloomberg.com
Минулої середи ФРС підняла ставку на 0,75% вперше з 1994 року, хоча Пауелл (Jerome Powell) та інші члени ЦБ США неодноразово відкидали такий крок. Однак поточна динаміка зростання споживчої інфляції змушує Федрезерв діяти більш рішуче. Ще в неділю президент ФРБ Клівленд Лоретта Местер (Loretta J.).Mester) заявила, що повернення інфляції до цільового показника ФРС у 2,00% не буде негайним, тоді як ризик рецесії зростає.
Валютний прогноз: що буде далі з японською єною? Регулятор залишив облікову ставку без змін
Графік валютної пари USDJPY, D1.
Курс японської національної валюти у вівторок упав до долара США до мінімуму з 1998 року. Дані торгів свідчать, що інвестори оцінюють наслідки розбіжностей монетарної політики Банку Японії та інших світових ЦБ. У валютній парі USDJPY долар США намагається «пробити» рівень 135,46. Наступною метою падіння для JPY стане позначка 145,00. На думку аналітика, посилення ієни можливе лише у разі початку рецесії. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.
За матеріалами:
RoboForex
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