Валютний прогноз: реакція інвесторів на рішення ФРС США за обліковою ставкою може бути несподіваною — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: реакція інвесторів на рішення ФРС США за обліковою ставкою може бути несподіваною Сьогодні 11:15 — Валюта

Передбачається, що Федрезерв цього тижня ухвалить рішення щодо подальшого підвищення облікової ставки. Цей показник буде збільшено до 5,50% - це стане максимальною оцінкою за останні 22 роки. Головна інтрига у тому, чи збирається керівництво ФРС ще раз підвищувати облікову ставку до кінця року. Якщо в економіці США з’являться ознаки рецесії, регулятор буде змушений знизити ставку одразу на 1% і навіть більше. В очікуванні зміни глобальних параметрів монетарної політики долар США слабшає щодо інших світових валют. Учасники ринку акцій, ймовірно, розраховують на оптимістичний сценарій. Це є головною причиною зростання фондових індексів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD підтримка зараз перебуває на позначці 1,0851, а опір — на 1,1248. Можливе подальше зміцнення EUR до 1,1375. Для цього котирування мають подолати рівень опору — 1,1248. В іншому випадку можливе зміцнення долара до 1,1055.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,8699, а підтримка поки що не утворена. У разі просування ціни вище за 0,8567 долар зміцниться до рівня 0,8775. Якщо сценарій виявиться іншим, він може послабитись до 0,8435.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6653, а спротив — на 0,6894. На момент написання коментаря спостерігалося корекційне зміцнення долара США. Якщо котирування не подолають позначку 0,6722, AUD продовжить рух до 0,6955.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 144,76 та підтримки на 137,86. Наразі спостерігається ослаблення JPY і найбільш ймовірною метою для цього є позначка 141,19.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2686 та опір на 1,3142. При закріпленні котирувань вище за відмітку 1,2849 фунт може посилитися до 1,3210.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD був утворений рівень підтримки — 0,6165, опір зараз розташований на 0,6395. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6451, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6243.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3374, а підтримка сформована на 1,3102. Якщо котирування закріпляться вище за позначку 1,3156, CAD продовжить девальвацію.

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