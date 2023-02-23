Валютний прогноз: прибутковість 6-місячних облігацій перевищила 5% — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: прибутковість 6-місячних облігацій перевищила 5% Сьогодні 10:48 — Валюта

Прибутковість держбондів США терміном обігу 6 місяців оновила рекорд 2007 року, досягнувши позначки 5%. Це викликано тим, що власники зазначених паперів прагнуть позбутися їх через ризик дефолту. Якщо Конгрес США не зможе дійти згоди про підвищення «стелі» держборгу, термін виплати за 6-місячними бондами може бути перенесений. Причини ситуації, що склалася, мають політичний характер і не виступають об’єктивним індикатором стану американської економіки. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1

Триває девальвація EUR щодо USD. «Жорстка» грошово-кредитна політика ЄЦБ призвела до зростання попиту на єдину європейську валюту, однак у порівнянні з доларом вона все ще залишається «слабкою». У парі EURUSD було пробито підтримку — 1,0666. Тепер долар може зміцнитись до рівня 1,0511. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0704.

Графік валютної пари USDCHF, D1

У разі закріплення пари USDCHF вище за відмітку 0,9290 долар зросте до рівня 0,9402. Інакше буде сформовано ціновий канал у межах 0,9071-0,9290. Так чи інакше, але ймовірність суттєвого посилення CHF до USD у найближчому майбутньому мала.

Графік валютної пари AUDUSD, D1

У валютній парі AUDUSD ціновий канал 0,6852-0,7143 було пробито. Новий рівень опору сформовано на позначці 0,6922. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6535. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення ціни під рівнем 0,6873.

Графік валютної пари USDJPY, D1

У валютній парі USDJPY було сформовано рівень підтримки — 133,64. Опір на позначці 134,34 було пробито. Якщо ціна закріпиться під нею, можливе послаблення долара рівня 130,55. На даний момент USD прагне досягти позначки 136,85.

Графік валютної пари GBPUSD, D1

У валютній парі GBPUSD було пробито підтримку на рівні 1,2005. Опором зараз служить позначка 1,2268. Якщо ціна затримається під рівнем 1,2115, можливе посилення долара до 1,1868. Якщо опір буде пробито, фунт зможе дійти до позначки 1,2642.

Графік валютної пари NZDUSD, D1

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6196. Опором на даний момент виступає позначка 0,6367. Якщо ціна закріпиться під рівнем 0,6269, долар США може попрямувати до позначки 0,6211. При подоланні опору новозеландський долар зможе зрости до рівня 0,6116.

Графік валютної пари USDCAD, D1

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3441. Опір поки що не сформований. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3476, ймовірне зростання долара США до 1,3651. У разі пробою підтримки канадський долар може досягти позначки 1,3163.

RoboForex За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.