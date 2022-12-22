Валютний прогноз: промислова інфляція у ФРН знижується, чи це допоможе євро? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: промислова інфляція у ФРН знижується, чи це допоможе євро? Сьогодні 12:19 — Валюта

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, зростання цін виробників (промислова інфляція) початку грудня становила 28,2%. Щодо жовтня вона зменшилася на 3,9%. Цей показник знижується другий місяць поспіль. У вересні було зафіксовано історичний рекорд з 1949 року, коли стали вестися статистичні спостереження на позначці 45,8%. Найбільшу «питому вагу» в інфляції займає збільшення вартості енергоносіїв. Зниження ціни на нафту та газ трохи виправило ситуацію, проте розслаблятися ще зарано. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Промислова інфляція у Німеччині (%). Джерело: www.destatis.de

Енергоносії стали дорожчими з листопада 2021 року на 65,8%. Основною причиною цього стало помітне збільшення вартості природного газу та електроенергії. «Блакитне» паливо за цей час зросло в ціні на 92,6%. Проте варто зазначити, що для промисловості подорожчання становило лише 53,0% — це стало наслідком заходів підтримки, які здійснив уряд ФРН.

Електрика додала у ціні 74,9%. Завдяки тій самій програмі компенсацій, для бізнесу зростання було скорочено до 21,0%, а для населення — до 19,5%. Тому споживча інфляція зростає не так швидко. Якщо зима виявиться суворішою і ціни на енергоносії почнуть зростання, то вжитих заходів підтримки може виявитися недостатньо. Німеччина вже витратила на ці цілі 264,2 млрд. євро, а весь ЄС — 1,0 трлн.

За оцінками експертів, енергетичний ринок Європи стабілізується лише до 2026 року. У такій ситуації ЄЦБ навряд чи зможе довго проводити «жорстку» монетарну політику. Якщо в поточній геополітичній та макроекономічній обстановці не відбудеться «тектонічних» змін, єдина європейська валюта буде слабкою.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD було сформовано новий рівень опору — 1,0693. Підтримкою є позначка 1,0502. При цьому, на думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. Якщо підтримка буде пробита, євро може послабитись до рівня 1,0255. З погляду монетарної політики долар США зараз повністю домінує над євро. Будь-які зміни можу відбутися лише у разі різкого зниження темпів зростання інфляції.

RoboForex За матеріалами:

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