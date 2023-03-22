Валютний прогноз: подальшу долю долара США вирішить ФРС — Finance.ua

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Валютний прогноз: подальшу долю долара США вирішить ФРС
Сьогодні відбудеться засідання ФРС США, де буде ухвалено рішення щодо облікової ставки. Очікується, що цей показник збільшиться на 0,25% — до 5,00%. Однак після банкрутства кількох великих банків виникли серйозні сумніви в тому, що ФРС продовжить «посилення» своєї монетарної політики. З цієї причини долар США останнім часом опинився під тиском. Навіть якщо на цьому засіданні ставку збільшать, на наступній прес-конференції керівництво американського ЦБ може суттєво «пом’якшити» риторику. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
З кінця минулого тижня спостерігалося зростання EUR щодо USD. У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0518. Далі долар може подешевшати до 1,0882. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають утриматися за позначкою 1,0694.
У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9425, а підтримка тепер на 0,9071. При закріпленні вище за відмітку 0,9305 долар зросте до рівня 0,9546. В іншому випадку USD може послабитись до 0,8977.
У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6777, а підтримка — на 0,6578. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати усунення ціни під рівень 0.6718.
У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 130,56-134,90.На даний момент JPY прагне досягти позначки 129,29. Для цього їй необхідно закріпитись під рівнем 132,28.
У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,2010, а опір — на 1,2285. При пробої опору фунт зможе дійти до позначки 1,2342. Якщо ФРС збереже облікову ставку на нинішньому рівні, такий сценарій буде дуже ймовірний.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6096. Опір знаходиться на позначці 0,6275. У разі пробою спротиву долар США може опуститися до 0,6365.
У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3554. Опором тепер стане позначка 1,3883. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3660, ймовірне зростання долара США до 1,3951. Зараз канадський долар істотно послабився через зниження вартості нафти.
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