Валютний прогноз: подальшу долю долара США вирішить ФРС — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: подальшу долю долара США вирішить ФРС Сьогодні 15:10 — Валюта

Сьогодні відбудеться засідання ФРС США, де буде ухвалено рішення щодо облікової ставки. Очікується, що цей показник збільшиться на 0,25% — до 5,00%. Однак після банкрутства кількох великих банків виникли серйозні сумніви в тому, що ФРС продовжить «посилення» своєї монетарної політики. З цієї причини долар США останнім часом опинився під тиском. Навіть якщо на цьому засіданні ставку збільшать, на наступній прес-конференції керівництво американського ЦБ може суттєво «пом’якшити» риторику. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

З кінця минулого тижня спостерігалося зростання EUR щодо USD. У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0518. Далі долар може подешевшати до 1,0882. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають утриматися за позначкою 1,0694.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9425, а підтримка тепер на 0,9071. При закріпленні вище за відмітку 0,9305 долар зросте до рівня 0,9546. В іншому випадку USD може послабитись до 0,8977.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6777, а підтримка — на 0,6578. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати усунення ціни під рівень 0.6718.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 130,56-134,90.На даний момент JPY прагне досягти позначки 129,29. Для цього їй необхідно закріпитись під рівнем 132,28.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,2010, а опір — на 1,2285. При пробої опору фунт зможе дійти до позначки 1,2342. Якщо ФРС збереже облікову ставку на нинішньому рівні, такий сценарій буде дуже ймовірний.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6096. Опір знаходиться на позначці 0,6275. У разі пробою спротиву долар США може опуститися до 0,6365.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3554. Опором тепер стане позначка 1,3883. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3660, ймовірне зростання долара США до 1,3951. Зараз канадський долар істотно послабився через зниження вартості нафти.

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