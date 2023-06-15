Валютний прогноз: інфляція в США знижується, але долар міцнішає — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: інфляція в США знижується, але долар міцнішає Сьогодні 08:50 — Валюта

Споживча інфляція у США зменшилася до 4% у річному обчисленні. Однак для ФРС цього може виявитися замало пом’якшення монетарної політики. Причина в тому, що базова інфляція, як і раніше, перебуває на рівні вище 5%, і регулятор може утримувати облікову ставку на нинішньому рівні. На цьому фоні стали дорожчати фондові індекси та зміцнюватися долар США. Тенденції дуже суперечливі, але коментар ФРС внесе ясність. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0743, а опір поки що немає. Долар може послабитись до рівня 1,0891. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0788.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9108, а підтримка утворилася на 0,8990. У разі просування ціни вище за 0,9062 долар зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може послабити до 0,8840.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6641, а спротив поки що не виявився. Не виключено, що долар США ослабне до 0,6855. Сигналом до цього може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6686.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 140,74 та підтримки на 138,29. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2487, а опір ще не утворено. При закріпленні вище за рівень 1,2590 фунт може посилитися до 1,2810.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6104. Опір у своїй ще сформовано. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3463, а підтримка ще не сформована. Якщо нафту подорожчає, то USD ослабне до 1,3190.

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