Валютний прогноз. Інфляція у США сповільнюється - як регулятор підтримуватиме долар — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз. Інфляція у США сповільнюється - як регулятор підтримуватиме долар Вчора 10:50 — Валюта

Інфляція у США впала до 8,5% у липні після 9,1% місяцем раніше. Ринок очікував 8,7%. До цього вийшли сильні дані щодо ринку праці, що викликало побоювання інвесторів щодо подальшого посилення монетарної політики у США. У разі, якби інфляція перевищила показники червня, ФРС мав би повне право підняти облікову ставку на 1,00% вже на найближчому засіданні. Хоча тепер збільшилася ймовірність її «плавнішого» зростання, про що повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція у США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Основною причиною низьких темпів зростання споживчої інфляції у США стало падіння цін на паливо та продовольство. З цієї причини аналітики ринку і очікували уповільнення. Однак поки що немає підстав вважати, що тренд на зниження інфляції стійкий. Ціни на нафту зростають, та й геополітичних криз у світі менше не стало.

Провідні світові ЦП продовжать піднімати ставки, а ліквідність ринків буде дедалі нижчою. Продовжує «набирати обертів» програма QT, що проводиться, з вилучення з системи раніше «надрукованих» у рамках QE доларів — процес запущений і через місяць почне прискорюватися. Регулятор обіцяв з вересня вилучати із системи по 95 млрд доларів США на місяць. Такі дії будуть надавати підтримку долару та стримувати зростання фондових ринків у всьому світі.

Ціни на бензин ціна в США. Джерело: Bloomberg

Незважаючи на уповільнення темпів зростання, інфляція суттєво перевищує прогнозні значення Федрезерва у 2,0%. Через це відбувається зростання вартості дорогоцінних металів.

Графік валютної пари XAUUSD, D1.

Вартість тройської унції золота намагається подолати позначку 1800 USD. Якщо інструмент закріпиться над рівнем 1795 USD, можливе зростання його ціни до 1830 USD. На думку аналітика, подальше подорожчання золота малоймовірне, а ось держоблігації США матимуть великий попит. Ймовірно, що часовий проміжок корекційного зростання розтягнеться на кілька тижнів. При цьому падіння товарних та фондових ринків може поновитися вже наприкінці серпня.

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