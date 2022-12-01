Валютний прогноз: інфляція у Німеччині сповільнилася, що буде далі з євро? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: інфляція у Німеччині сповільнилася, що буде далі з євро? Сьогодні 11:11 — Валюта

Німеччина слідом за Іспанією та Бельгією повідомила про уповільнення темпів інфляції, що посилює заклики до більш повільного підвищення ставки ЄЦБ. Споживчі ціни у листопаді зросли на 11,30%, як і прогнозували аналітики. Іспанські (6,80%) та бельгійські (10,63%) дані раніше у вівторок також були «м’якшими». Низькі темпи цінового зростання в Іспанії обумовлені меншою часткою вартості енергоносіїв. Дані щодо інфляції у 19 країнах єврозони були опубліковані у середу. Вони мають вирішальне значення, оскільки чиновники ЄЦБ розглядають можливість вже третього підвищення облікової ставки на 0,75% (або меншого — на 0,50%) перед ймовірною рецесією. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція у Німеччині (%). Джерело: tradingeconomics.com

Інфляція в єврозоні очікувано уповільнюється завдяки зниженню енергетичних витрат, проте радіти поки що рано. За її основними компонентами видно, що енергетика має найбільшу «питому вагу»: у листопаді вона склала 34,9% порівняно з 41,5% у жовтні, потім йдуть продукти харчування, алкоголь і тютюн — 13,6% (13,1%). % у жовтні), не пов’язані з енергетичною компонентою промислові товари — 6,1% (як і у жовтні), а також послуги — 4,2% (4,3% у жовтні).

У п’ятницю з’являться коментарі глави ЄЦБ Крістін Лагард щодо подальших планів регулятора з урахуванням оновлених даних. Слід пам’ятати, що цільовий рівень інфляції становить 2,00%.Її нинішні значення набагато вищі і темпи їх зниження можуть виявитися недостатніми, щоб у найближчому майбутньому досягти бажаних регулятором позначок. З цієї причини розраховувати на його «голубину» риторику не варто.

Положення ЄЦБ не позаздриш: економіка, ймовірно, порине в рецесію швидше, ніж інфляція впаде нижче рівня хоча б у 5,00%. Досвіду щодо вирішення подібних проблем групою об’єднаних країн у світі немає. Федрезерв США знаходиться у зручнішій позиції, маючи «простір для маневру».

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD утворився ціновий канал із межами 1,0432-1,0225. Якщо буде пробити рівень підтримки, то євро може подешевшати до 0,9987, опустившись нижче за паритет до долара США. За збереження ФРС поточної грошово-кредитної політики істотне зростання курсу євро малоймовірне. Змінити тренд на цьому ринку може лише зміна риторики керівництвом Федрезерва чи ЄЦБ.

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