Валютний прогноз: геополітична напруга посилюється, що буде далі із золотом — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: геополітична напруга посилюється, що буде далі із золотом Сьогодні 09:07 — Валюта

Резерви світових Центральних банків перебувають на максимумах та поблизу рівнів середини 1970-х років. У Європі триває наймасштабніший військовий конфлікт із часів Другої світової війни. Історично склалося, що у такі періоди золото виступає «захисним» активом. Не дивно, що світові ЦП дуже охоче його скуповують. Чи не відстають і великі інституційні інвестори. Однак поки що це ніяк не вплинуло на котирування великих золотодобувних компаній. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Запаси золота світових ЦП (тонн). Джерело: WGC

Золото дорожчає також на очікуваннях нового «витку» інфляції у світі. Хоча темпи її зростання та знижуються, показники далекі від цільових значень у всіх провідних регуляторів. В цьому випадку дорогоцінний метал виступає «антиінфляційною страховкою», і це особливо помітно на тривалих відрізках часу.

Інвестори купують золото також для захисту від краху фондових ринків. 2008 року дорогоцінні метали відновилися до докризових позначок набагато швидше, ніж акції. Нинішнього року спостерігається аналогічна ситуація: з січня золото втратило 2,3%, а індекс S&P 500 — понад 14,0%. Якщо ФРС «пом’якшить» свою риторику або раптово почне знижувати облікову ставку, це лише прискорить поточне подорожчання дорогоцінних металів. З цих причин корисно частину свого інвестиційного портфеля зберігати у золоті.

Графік валютної пари XAUUSD, D1.

У парі XAUUSD утворилися рівні опору на позначці 1804,63 USD та підтримки на 1736,34 USD. Якщо ціна проб’є позначку 1786,94 USD, зможе досягти рівня 1858,55 USD. Поточні макроекономічна та політична ситуації у світі сприяють зростанню вартості золота. Переламати існуючий тренд здатне лише падіння котирувань нижче рівня підтримки. У такому разі золото може подешевшати до $1702,68 за тройську унцію.

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