Валютний прогноз: доповідь глави Федрезерва не обіцяє "сюрпризів" — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: доповідь глави Федрезерва не обіцяє "сюрпризів" Сьогодні 10:12 — Валюта

Сьогодні відбудеться виступ глави ФРС США Джерома Пауелла (Jerome Powell). Навряд чи він повідомить щось несподіване для учасників ринку. Можливе підвищення облікової ставки вже враховано. Наразі найбільш вигідним видом інвестицій залишаються держоблігації. Здивувати трейдерів може лише рішення «згорнути» програму скорочення балансу ФРС. Однак у поточних умовах, коли інфляція залишається досить високому рівні, подібний крок малоймовірний. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

Зважаючи на все, корекційне зростання EUR щодо USD завершилося. Посилення попиту єдину європейську валюту немає. У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0535 та опір на 1,0698. Долар може зміцнитись до рівня 1,0482. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0659.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень підтримки на позначці 0,9345 був пробитий. Рівень опору змістився на 0,9440. У разі закріплення долара вище за відмітку 0,9411 він зможе зрости до рівня 0,9585. В іншому випадку USD може послабитись до 0,9220.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6841, а підтримка — на 0,6713. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6535. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення ціни під рівнем 0,6795.На момент написання огляду USD намагався пробити рівень підтримки, і якщо йому це вдасться, він може зміцнитися до 0,6535.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY було сформовано новий ціновий канал із межами 135,24-137,11. На даний момент долар США прагне досягти позначки 138,19. Але для цього йому потрібно спочатку пробити рівень 137,11.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD було сформовано ціновий канал із межами 1,2147-1,1929. Якщо ціна затримається під рівнем 1,2002, можливе посилення долара до 1,1868. При пробої опору фунт зможе дійти до позначки 1,2642. Однак такий сценарій поки що малоймовірний.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6131. Опір знаходиться на позначці 0,6275. Якщо ціна повернеться за 0,6367 та закріпиться під рівнем 0,6195, долар США може попрямувати до позначки 0,6002.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3515. Опором тепер стане позначка 1,3660. Якщо ціна залишиться над рівнем 1,3569, ймовірне зростання долара США до 1,3851. У разі пробою підтримки канадський долар може досягти позначки 1,3363.

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