Валютний прогноз: долару США підвищення ставки ФРС не допоможе — Finance.ua
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Валютний прогноз: долару США підвищення ставки ФРС не допоможе

Валюта
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Споживча інфляція в березні виявилася кращою за очікування інвесторів, знизившись до 5,0%. Можна з упевненістю стверджувати, що «пік» цінового зростання пройдено. Проте радіти ще рано, оскільки поточні значення дуже далекі від бажаних. Базова інфляція, яка не враховує продукти харчування та енергоносії, продемонструвала зростання до 5,6%, що виявилося навіть вищим за очікування учасників ринку. Це буде головним аргументом керівництва ЦБ щодо підвищення облікової ставки на засіданні у травні. Як відомо, мета ФРС — досягти інфляції у 2,0%. Наступного місяця ключова ставка формально зрівняється з темпом цінового зростання. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Валютний прогноз: долару США підвищення ставки ФРС не допоможе
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Зміцнення EUR щодо USD трохи сповільнилося. У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0833 та опір на 1,1069. Долар може послабитись до рівня 1,1115. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0974.
Валютний прогноз: долару США підвищення ставки ФРС не допоможе
Графік валютної пари USDCHF, D1.
У валютній парі USDCHF підтримку на позначці 0,9018 було пробито. Рівень опору тепер змістився на 0,9121, а підтримка знаходиться на позначці 0,8861. У разі закріплення вище 0,9118 доларів зросте до рівня 0,9346. В іншому випадку він може послабити до 0,8775.
Валютний прогноз: долару США підвищення ставки ФРС не допоможе
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
У валютній парі AUDUSD рівень опору сформований на позначці 0,6789, а підтримка — на 0,6619. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати пробою рівня підтримки.
Валютний прогноз: долару США підвищення ставки ФРС не допоможе
Графік валютної пари USDJPY, D1.
У валютній парі USDJPY було сформовано новий ціновий канал із межами 132,02-134,61. На даний момент USD прагне досягти позначки 135,48. Для цього йому необхідно пробити верхню межу каналу та закріпитися над нею.
Валютний прогноз: долару США підвищення ставки ФРС не допоможе
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2324, а опір — на 1,2526. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2642.
Валютний прогноз: долару США підвищення ставки ФРС не допоможе
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6160. Опір знаходиться на позначці 0,6317. У разі його пробою долар США може послабитись до 0,6506.
Валютний прогноз: долару США підвищення ставки ФРС не допоможе
Графік валютної пари USDCAD, D1.
У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3332. Опором тепер стане позначка 1,3554. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3412, ймовірне зростання долара США до 1,3605.
За матеріалами:
RoboForex
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