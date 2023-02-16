Валютний прогноз: долар США знову зміцнюється — Finance.ua
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Валютний прогноз: долар США знову зміцнюється

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У вівторок були опубліковані дані щодо інфляції в США: у річному обчисленні показник становив 6,4%, хоча очікувалися 6,2%. Базова інфляція також виявилася вищою за прогнози, досягнувши рівня в 5,6%. Щодо грудня темпи цінового зростання знизилися. Однак не факт, що це стане аргументом для ФРС США «пом’якшити» грошово-кредитну політику, оскільки інфляція скорочується повільно та далеко від цільових значень. Причиною цього є зростання зарплат та низьке безробіття. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
EUR продовжив падіння, хоч й меншими темпами. «Жорстка» грошово-кредитна політика ЄЦБ призвела до зростання попиту на нього, проте, порівняно з американським доларом, він все ще залишається «слабким». У валютній парі EURUSD сформувалася підтримка — 1,0666. Якщо її буде пробито, то долар зміцниться до рівня 1,0511. При цьому для подальшого зростання котирування EUR повинні залишатися над позначкою 1,0709.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
У разі закріплення пари USDCHF вище за відмітку 0,9290 долар зросте до рівня 0,9402. Інакше буде сформовано ціновий канал у межах 0,9071-0,9290. Так чи інакше, але ймовірність суттєвого посилення CHF до USD у найближчому майбутньому мала.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
У валютній парі AUDUSD утворився широкий ціновий канал — 0,6852-0,7143. Очевидно, він зберігатиметься протягом найближчих тижнів, до виходу даних із інфляції США.Сигналом до подальшого зміцнення долара може стати закріплення ціни під рівнем 0,6997. Підтвердженням цього стане пробою нижньої межі існуючого каналу.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
У валютній парі USDJPY було сформовано рівень підтримки — 129,97. Опір на позначці 132,83 вчора було пробито. Якщо ціна закріпиться під рівнем 130,76, можливе послаблення долара до 125,55. На даний момент долар США прагне досягти позначки 134,42.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD позначилася підтримка на рівні 1,2005. Опором зараз служить позначка 1,2390. Якщо ціна затримається під рівнем 1,2390, можливе посилення долара до 1,1868. В іншому випадку опір буде пробитий і фунт отримає шанс дійти до позначки 1,2642.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 1,6269. Опором на даний момент виступає позначка 0,6504. Якщо ціна закріпиться під рівнем 0,6412, долар США може попрямувати до позначки 0,6211. При подоланні опору новозеландський долар зможе зрости до рівня 0,6576.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3256. Опором тепер стане позначка 1,3474. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3385, ймовірне зростання долара до 1,3651. У разі пробою підтримки канадський долар може досягти позначки 1,3163. На динаміку котирувань цієї валютної пари значно впливають ціни на нафту. Як правило, зростання вартості чорного золота посилює позиції CAD.
За матеріалами:
RoboForex
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