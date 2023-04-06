Валютний прогноз: дані щодо ринку праці США виявилися істотно гіршими за прогнози — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Валютний прогноз: дані щодо ринку праці США виявилися істотно гіршими за прогнози
У вівторок вийшли дані щодо кількості нових вакансій у США. Цей показник опустився до мінімального значення з травня 2021 року — 9,9 млн. Це є індикатором падіння попиту на робочу силу та провісником «охолодження» ринку праці. Якщо ця тенденція продовжиться, то у ФРС США буде менше причин зберігати діючу «жорстку» монетарну політику. З цієї причини долар США послабшав щодо інших іноземних валют. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
EUR знову зміцнився щодо USD. У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0835, а опір поки що не визначено. На даний момент очікується подальше зміцнення EUR до позначки 1,1002. У цій галузі можливе формування рівня опору та консолідація ціни.
У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9175, а підтримка на 0,9071 було вчора пробито. При закріпленні нижче за відмітку 0,9071 CHF зросте до рівня 0,8977. В іншому випадку USD може зміцнитися до 0,9243.
У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6789, а підтримка — на 0,6671. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати пробою рівня підтримки.
У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 130,56-133,81. На даний момент JPY прагне досягти позначки 129,29.Для цього їй необхідно закріпитись під рівнем 132,28. В іншому випадку JPY ослабне до 135,11.
У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,2323. Опір поки що не сформований. Британський фунт прагне досягти позначки 1,2507.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6236. Опір на момент написання коментаря сформовано ще не було. Долар США опустився до 0,6365, після чого курс NZD почав знижуватись. Ймовірно, новозеландський долар поки не здатний подолати цю позначку.
У валютній парі USDCAD рівнем опору стала позначка 1,3805. Підтримка сформувалася лише на рівні 1,3410. Причиною такого стрімкого зміцнення CAD стало зростання ціни на нафту. З високою часткою ймовірності USD ослабне до 1,3358.
Поділитися новиною