Валютний прогноз: дані щодо ринку праці США виявилися істотно гіршими за прогнози — Finance.ua
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Валютний прогноз: дані щодо ринку праці США виявилися істотно гіршими за прогнози

Валюта
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У вівторок вийшли дані щодо кількості нових вакансій у США. Цей показник опустився до мінімального значення з травня 2021 року — 9,9 млн. Це є індикатором падіння попиту на робочу силу та провісником «охолодження» ринку праці. Якщо ця тенденція продовжиться, то у ФРС США буде менше причин зберігати діючу «жорстку» монетарну політику. З цієї причини долар США послабшав щодо інших іноземних валют. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
EUR знову зміцнився щодо USD. У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0835, а опір поки що не визначено. На даний момент очікується подальше зміцнення EUR до позначки 1,1002. У цій галузі можливе формування рівня опору та консолідація ціни.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9175, а підтримка на 0,9071 було вчора пробито. При закріпленні нижче за відмітку 0,9071 CHF зросте до рівня 0,8977. В іншому випадку USD може зміцнитися до 0,9243.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6789, а підтримка — на 0,6671. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати пробою рівня підтримки.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 130,56-133,81. На даний момент JPY прагне досягти позначки 129,29.Для цього їй необхідно закріпитись під рівнем 132,28. В іншому випадку JPY ослабне до 135,11.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,2323. Опір поки що не сформований. Британський фунт прагне досягти позначки 1,2507.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6236. Опір на момент написання коментаря сформовано ще не було. Долар США опустився до 0,6365, після чого курс NZD почав знижуватись. Ймовірно, новозеландський долар поки не здатний подолати цю позначку.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
У валютній парі USDCAD рівнем опору стала позначка 1,3805. Підтримка сформувалася лише на рівні 1,3410. Причиною такого стрімкого зміцнення CAD стало зростання ціни на нафту. З високою часткою ймовірності USD ослабне до 1,3358.
За матеріалами:
RoboForex
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