Валютний прогноз: дані щодо інфляції в США можуть вплинути на рішення ФРС щодо облікової ставки — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: дані щодо інфляції в США можуть вплинути на рішення ФРС щодо облікової ставки Сьогодні 08:50 — Валюта

Минулого тижня вийшли дані щодо ринку праці в США. Безробіття опинилося в рамках очікувань інвесторів на рівні 3,6%. Зарплати продовжили зростати, що в сукупності збільшує ризик подальшого зростання цін. Дані щодо інфляції будуть опубліковані у четвер. Якщо вони виявляться гіршими за очікування і продемонструють підвищення показника, ФРС буде змушена до кінця нинішнього року збільшити облікову ставку не двічі, а навіть тричі. Втім, зараз більшість інвесторів очікують на послаблення долара США внаслідок зміни монетарної політики Федрезерва на «м'якшу» через падіння темпів цінового зростання на товари та послуги. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD підтримка зараз перебуває на позначці 1,0851, а опір на момент написання коментаря ще не сформувався. Останнім часом у цьому активі спостерігаються регулярні спроби змінити тренд. При цьому для подальшого зростання USD котирування мають опуститися нижче за позначку 1,0952.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9895, а підтримка поки що не утворена. У разі просування ціни вище 0,8990 доларів зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може послабити до 0,8655.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6597, а спротив — на 0,6722.На момент написання коментаря спостерігалася спроба котирувань закріпитися вище за відмітку 0,6686 для подальшого пробою опору.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився рівень опору — 144,76, а підтримка все ще не визначена. Наразі спостерігається зміцнення JPY та найбільш ймовірною метою для цього виступає позначка 137,43.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD підтримка розташувалася на рівні 1,2686, але очевидного опору досі немає. При закріпленні котирувань вище за відмітку 1,2849 фунт може посилитися до 1,2910.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6050. Явного опору поки що немає. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6179.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3374, а підтримка сформована на 1,3201. Якщо котирування закріпляться вище за позначку 1,3271, CAD продовжить девальвацію.

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