Валютний прогноз: чи загрожує ЄС криза у 2023 році, і що буде з євро? — Finance.ua

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Валютний прогноз: чи загрожує ЄС криза у 2023 році, і що буде з євро?
Згідно з прогнозом ЄЦБ очікується, що середньорічне зростання реального ВВП єврозони суттєво уповільниться — з 3,4% у поточному до 0,5% у 2023 році, а потім знову підніметься до 1,9% та 1,8% у наступні роки. Незважаючи на зниження вартості енергоносіїв, інфляція продовжить зростання. Регулятор очікує у 2023 році збільшення цін на 6,3%. На думку Європейського центробанку, інфляція повернеться до цільових значень не раніше 2025 року. ЄЦБ вважає, що «стеля» цін на нафту і газ буде ефективною. Однак це лише теоретичне припущення, яке ще належить перевірити на практиці. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Головним викликом для економіки єврозони стане нестача енергоресурсів. Останні можуть бути не просто дорогими, а й у дефіциті. Це спричинить зниження обсягів промислового виробництва та зростання безробіття. Порушення логістики постачання природного газу та холодна зима здатні спровокувати чергове подорожчання «блакитного» палива. В умовах обмеженої пропозиції заповнити сховища перед зимою 2024 буде ще складніше. Це може призвести до необхідності нормування споживання електроенергії, особливо якщо проблеми в атомній енергетиці Франції не будуть вирішені найближчим часом.
Попит на європейську продукцію на зовнішніх ринках знижуватиметься через уповільнення глобальної економічної активності.Лише зняття карантинних обмежень у Китаї та «перезапуск» його промисловості надасть світовій торгівлі імпульсу для зростання, який підтримає експорт країн єврозони. Однак у базовому сценарії «сильний» євро негативно позначиться на сальдо торговельного балансу ЄС.
У валютній парі EURUSD було сформовано новий рівень опору — 1,0693. Підтримкою є позначка 1,0502. При цьому, на думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. Якщо підтримка буде пробита, євро може послабитись до рівня 1,0255. З погляду монетарної політики долар США зараз повністю домінує над євро. Будь-які зміни можу відбутися лише у разі різкого зниження темпів зростання інфляції. У своєму прогнозі на 2023 рік ЄЦБ очікує, що EUR торгуватиметься до USD на рівні 1,0300.
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