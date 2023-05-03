Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank не зупинить ФРС США — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank не зупинить ФРС США Сьогодні 13:05 — Валюта

У США знову назрівають проблеми у банківській системі. First Republic Bank вельми очікувано опинився на межі банкрутства. З’явилися чутки про його можливу націоналізацію. Якщо наслідки його банкрутства ліквідовуватимуться також, як Silicon Valley Bank, то ФРС буде змушена знову збільшити свій баланс, що може спричинити девальвацію долара США. Однак фатальних наслідків для економіки чекати не варто. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0833 та опір на 1,1069. Долар може послабитись до рівня 1,1115. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0974. Останні кілька днів між «биками» та «ведмедями» триває боротьба за дану позначку.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору перебуває на 0,9121, а підтримка знаходиться на позначці 0,8861. У разі закріплення ціни вище за 0,9118 долар зросте до рівня 0,9346. В іншому випадку він може послабити до 0,8775.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD опір сформований на позначці 0,6697, а підтримка — на 0,6592. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6619.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 137,54 та підтримки на 133,03. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно подолати опір та закріпитися над ним.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2387, а опір — на 1,2585. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2642.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6162. Опір на момент написання коментаря ще не сформований. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6315.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Канадський долар ослаб на тлі зниження вартості нафти. Якщо опір буде пробито, то USD зміцниться до 1,3805.

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