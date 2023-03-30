Валютний прогноз: баланс Федрезерва суттєво зріс, що чинить тиск на долар США — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: баланс Федрезерва суттєво зріс, що чинить тиск на долар США Сьогодні 08:50 — Валюта

Для подолання банківської кризи ФРС США змушена була збільшити свій баланс на 400 млрд доларів. Це «нівелювало» зусилля ЦП за останні півроку щодо «посилення» монетарної політики. Обсяг доларів на ринку суттєво збільшився, що призвело до послаблення USD щодо інших валют та дорогоцінних металів. Лише підвищенням облікової ставки ФРС ситуацію поправити не вдалося. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

Триває зростання курсу EUR щодо USD. У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0518, а опір — на 1,0913. Долар зміцнювався до 1,0750, проте зараз знову слабшає. На даний момент очікується подальше зміцнення EUR до позначки 1,1002.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9425, а підтримка тепер на 0,9071. При закріпленні вище за відмітку 0,9305 долар зросте до рівня 0,9546. В іншому випадку USD може послабитись до 0,8977.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6777, а підтримка — на 0,6578. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати усунення ціни під рівень 0.6718, що вже спостерігається з початку поточного тижня.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 130,56-133,81. На даний момент JPY прагне досягти позначки 129,29.Для цього їй необхідно закріпитись під рівнем 132,28. В іншому випадку ієна ослабне до 135,11.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,2190, Опір поки що не сформований, але при закріпленні фунта вище за відмітку 1,2285 це може статися. На момент написання коментаря спостерігалися активні спроби сформувати опір на рівні 1,2354.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6096. Опір знаходиться на позначці 0,6275. У разі пробою спротиву долар США може опуститися до 0,6365.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3554. Опором тепер стала позначка 1,3883. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3660, ймовірне зростання долара США до 1,3951, що вчора й сталося. Якщо вартість нафти залишиться на колишньому рівні, то CAD може зміцнитися до 1,3468.

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