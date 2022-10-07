Валютні резерви НБУ у вересні впали на $1,5 млрд — Finance.ua

Валютні резерви НБУ у вересні впали на $1,5 млрд Вчора 10:32 — Казна та Політика

Валютні резерви НБУ у вересні впали на $1,5 млрд

Станом на 1 жовтня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 23 929,6 млн дол. США. У вересні вони знизилися на 5,9%.

Про це сказано в повідомленні Національного банку України.

Основна причина скорочення резервів це продаж валюти Національним банком на міжбанківському ринку, у тому числі для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном.

«Водночас стійкі надходження від міжнародних партнерів і надалі дають змогу утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, попри повномасштабну війну», — пояснив регулятор.

Упродовж вересня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

1. Операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк минулого місяця продав на валютному ринку 2 777,1 млн дол. США та викупив до резервів — 39,4 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у вересні становив 2 737,7 млн дол. США.

2. Операції з управління державним боргом.

Упродовж вересня надходження валюти на рахунки уряду в Національному банку становили 2 033,8 млн дол. США. З них 1 500,0 млн дол. США надійшли через трастовий фонд Світового банку від Сполучених Штатів Америки, 482,1 млн дол. США — від Європейського союзу, 51,7 млн дол. США — від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті.

Загальний обсяг сплачених урядом коштів за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 65,1 млн дол. США. Зокрема, 63,0 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами, а 2,1 млн дол. США — на обслуговування валютних ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 624,6 млн дол. США.

3. Переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют.

Минулого місяця їх вартість знизилася на 115,5 млн дол. США.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку», — підсумували в Нацбанку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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