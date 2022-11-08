Валютні резерви НБУ перевищили $25,2 млрд — Finance.ua

Валютні резерви НБУ перевищили $25,2 млрд Вчора 10:46 — Казна та Політика

Валютні резерви НБУ перевищили $25,2 млрд

Міжнародні резерви України на 1 листопада зросли до $25 млрд 244,2 млн.

Про це повідомили в НБУ.

«Станом на 1 листопада 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 244,2 млн дол. США. У жовтні вони збільшилися на 5,5% завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком», — сказано в повідомленні.

Упродовж жовтня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

1. Операції з управління державним боргом.

Минулого місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 161,3 млн дол. США. З них 1 954,7 млн дол. США — від Європейського союзу, 1 283,0 млн дол. США — від Міжнародного валютного фонду, 498,8 млн дол. США — від Світового банку й 424,8 млн дол. США — від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті.

Уряд України сплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 684,1 млн дол США. Зокрема, 561,5 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, 84,5 млн дол. США — кредиту від Світового банку, а 38,1 млн дол. США — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 85,1 млн дол. США.

2. Операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк минулого місяця продав на валютному ринку 2 094,6 млн дол. США та викупив до резервів — 47,7 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у жовтні зменшився до 2 046,9 млн дол. США.

3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їх вартість зменшилася на 33,2 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,2 місяця поточного імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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