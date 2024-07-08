МВФ обговорить зниження комісії для великих позичальників, серед яких Україна — Bloomberg Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

МВФ обговорить зниження комісії для великих позичальників, серед яких Україна — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) має намір вдатися до перегляду комісії, яку він стягує зі своїх найбільших позичальників, після того як деякі країни висловили занепокоєння через невиправдано значні витрати через вищі відсоткові ставки.

Про це повідомляє Bloomberg

За словами співрозмовників, Рада директорів МВФ у складі 24 членів, які представляють у Фонді 190 країн, має намір у понеділок обговорити варіанти, аби надати країнам перерву в сплаті додаткової комісії.

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При цьому остаточного рішення цього тижня не очікується.

Зазначається, що додаткова комісія стягується з країн, які позичають більше, ніж їм належить за квотою МВФ, або вони потребують більше часу для погашення позик за програмами МВФ.

З одного боку, надходження від комісії поповнюють скарбницю Фонду, однак з іншого — це мільярди доларів додаткових витрат для країн, які вже виплачують кредити.

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Вищі глобальні відсоткові ставки, зокрема Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку, означають, що загальна ставка за деякими позиками від МВФ тепер перевищує 8%. Це вдвічі більше, ніж до пандемії COVID-19.

Цей тягар несуть насамперед кілька країн, включаючи Аргентину, Єгипет і Україну, які мають виплатити 6 млрд дол. упродовж наступних двох років. Україна має заплатити 348 млн дол.

США, найбільший акціонер МВФ, уже дали зрозуміти, що готові до перегляду розміру цієї комісії.

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Нагадаємо, на початку липня до держбюджету України надійшов черговий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду на 2,2 млрд дол.

За 14 місяців дії програми розширеного фінансування (EFF) із МВФ Україна залучила близько 7,6 млрд дол. із передбачених програмою 15,6 млрд дол.

Укрінформ За матеріалами:

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