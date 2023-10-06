Валютні обмінники сплатили 256 млн грн податків — Finance.ua

Валютні обмінники сплатили 256 млн грн податків Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Валютні обмінники сплатили 256 млн грн податків

За січень — вересень 2023 року мережі обмінних пунктів сплатили в державний бюджет 256 млн грн.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«У мирному 2021 році всі обмінники сплатили аж 7 млн грн. За 9 місяців цього року вже 256 млн грн», — заявив він.

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Депутат нагадав, що рівно рік тому Верховна Рада ухвалила зміни щодо оподаткування податком на прибуток валютних обмінників.

«Фінансові компанії працюють безперешкодно, а кількість обмінників неістотно зменшилася виключно в звʼязку з порушенням компаніями законодавства щодо обміну валюти (справа зношених купюр)», — зазначив він.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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