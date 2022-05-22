Валютна виручка для України від експорту електроенергії зросла з початку року у 2,6 рази – Митна служба — Finance.ua

Валютна виручка для України від експорту електроенергії зросла з початку року у 2,6 рази – Митна служба

Вчора 02:12 — Казна та Політика

Валютна виручка для України від експорту електроенергії зросла з початку року у 2,6 рази – Митна служба

Україна у січні-квітні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,6 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до $141,05 млн.

Про це свідчать попередні дані Державної митної служби.

У квітні цього року доходи України від експорту електроенергії склав $1,11 млн.

Валютна виручка від експорту електроенергії надходить в Україну поки лише за поставки в Польщу. Першою експорт надлишків струму в Європу для забезпечення України додатковою валютною виручкою почала компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

В міністерстві енергетики України заявили, що українська електроенергія може замістити Європі до 17% російського газу. Для України збільшення експорту електроенергії в Європу дозволить скоротити дефіцит енергоринку і забезпечити надходження в країну необхідної в військовий час валютної виручки.

Раніше екс-глава Секретаріату енергетичного співтовариства Януш Копач закликав до збільшення експорту української електроенергії в Європу.

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