Валютна виручка для України від експорту електроенергії зросла з початку року у 2,6 рази – Митна служба — Finance.ua
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Валютна виручка для України від експорту електроенергії зросла з початку року у 2,6 рази – Митна служба

Вчора 02:12Казна та Політика
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Валютна виручка для України від експорту електроенергії зросла з початку року у 2,6 рази – Митна службаВалютна виручка для України від експорту електроенергії зросла з початку року у 2,6 рази – Митна служба
Україна у січні-квітні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,6 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до $141,05 млн.
Про це свідчать попередні дані Державної митної служби.
У квітні цього року доходи України від експорту електроенергії склав $1,11 млн.
Валютна виручка від експорту електроенергії надходить в Україну поки лише за поставки в Польщу. Першою експорт надлишків струму в Європу для забезпечення України додатковою валютною виручкою почала компанія ДТЕК Ріната Ахметова.
В міністерстві енергетики України заявили, що українська електроенергія може замістити Європі до 17% російського газу. Для України збільшення експорту електроенергії в Європу дозволить скоротити дефіцит енергоринку і забезпечити надходження в країну необхідної в військовий час валютної виручки.
Раніше екс-глава Секретаріату енергетичного співтовариства Януш Копач закликав до збільшення експорту української електроенергії в Європу.
За матеріалами: Обозреватель
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