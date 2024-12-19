Валюта Південної Кореї впала до найнижчого рівня за останні 15 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Валюта Південної Кореї впала до найнижчого рівня за останні 15 років

Валюта
47
Корейська вона впала до мінімуму з 2009 року через яструбину позицію ФРС та політичні ризики.
Про це пише Bloomberg.
У четвер курс долара до вони зріс на 1,5% до 1460,2, що призвело до найслабшого рівня з березня 2009 року, перш ніж він частково відіграв свої втрати.
Валюта постраждала від широкого ралі долара США після того, як чиновники Федеральної резервної системи США заявили, що вони знизять темпи зниження відсоткових ставок наступного року. Спотовий індекс долара Bloomberg виріс до найвищого рівня з 2022 року.
Вона також зазнала тиску з боку політичного хаосу в Кореї. Валюта ослабла навіть після того, як парламент Південної Кореї в суботу проголосував за відсторонення президента Юн Сок Йола від посади, і це рішення ще має бути переглянуте Конституційним судом.
Інвестори побоюються, що вакуум лідерства в Південній Кореї завадить реалізації ключових економічних стратегій і ускладнить торговельні переговори з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа.
Цього року вона впала більш ніж на 11% проти долара.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.