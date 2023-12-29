Вакансії під ялиночку: сезонні пропозиції від роботодавців — Finance.ua

Вакансії під ялиночку: сезонні пропозиції від роботодавців Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Вакансії під ялиночку: сезонні пропозиції від роботодавців

Період новорічних підробітків у розпалі. В Robota.ua підготували добірку вакансій для тих, хто готовий попрацювати у святковий період, даруючи радість іншим.

У Запоріжжі на сезонну роботу потрібні молоді та активні люди для продажу ялинок та новорічних сувенірів. Період роботи: з 15.12.2023 по 19.01.2024.

Графік роботи змінний. Вимоги до працівників: активність, комунікабельність, доброзичливість, чесність. Досвід роботи у торгівлі вітається.

Що доведеться робити майбутньому працівнику: допомагати клієнтам, контролювати дотримання правил роботи атракціону, обслуговувати атракціон та локацію.

Роботодавець забезпечує працівників корпоративним одягом, безкоштовним чаєм/кавою та печивом.

Інтернет-магазин дитячих іграшок Goodtoys у Києві відкриває конкурс на вакансію (сезонна робота з перспективою працювати на постійній основі).

Серед завдань: приймати товар та розподіляти його на складі; збирати позиції на замовлення зі складу, упаковувати їх та відвантажувати перевізникам; працювати із супровідною документацією; дбати про чистоту та порядок.

В Івано-Франківську шукають у команду продавця гарячих напоїв на різдвяному ярмарку. Анонсується навчання та розвиток.

Серед обов’язків: ввічливе обслуговування клієнтів; приготування та продаж гарячих напоїв.

У Броварах потрібна людина, яка зможе формувати музичні плейлисти та допомагатиме з адміністративною роботою. Розглядають студентів та кандидатів без досвіду роботи. Графік: з 18:00 до 23:00.

У Києві на постійну роботу в Lavina Mall, Blockbuster Mall, ТРЦ Dream Yellow шукають операторів розважальної зони.

Розглядають кандидатів без досвіду роботи. Що потрібно робити: надавати відвідувачам необхідну інформацію, допомагати їм, контролювати робоче місце.

У студію свят «Салют» у Кривому Розі та однойменний дитячий садок потрібен менеджер на часткову зайнятість (із можливістю переходу на повну зайнятість). Розглядають студента чи маму в декреті. Графік роботи гнучкий.

Посада поєднує в собі роботу у кількох напрямках: ведення соціальних мереж; пошук та листування з потенційними клієнтами через соціальні мережі; пошук можливої співпраці з партнерами (кафе, блогери тощо).

Розважальний заклад Insomnia у Києві запрошує до співпраці молодих та енергійних людей.

Що доведеться робити: проводити шоу для відвідувачів; залучати клієнтів; підтримувати чистоту та належний стан робочого місця; спілкуватися з відвідувачами в інтернеті; займатися просуванням у соціальних мережах.

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