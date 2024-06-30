В YouTube зʼявиться функція таймера сну — Finance.ua

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В YouTube зʼявиться функція таймера сну

Технології&Авто
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В YouTube зʼявиться функція таймера сну
В YouTube зʼявиться функція таймера сну
Google готує функцію таймера сну для YouTube. Відповідні згадки знайшли у версії 19.25.33 програми для Android.
Про це пише Android Authority.
Нова функція дозволить користувачам встановлювати таймер у годинах чи хвилинах, які залишилися до того, як відтворення відео припиниться.
Також у програмі знайшли згадки відповідних сповіщень, які дозволять скинути таймер, щоб продовжити перегляд.
В YouTube зʼявиться функція таймера сну
Подібна функція вже реалізована у YouTube Music, однак у звичайній програмі немає подібної функціональності.
Таке нововведення точно буде корисним для користувачів, які люблять засинати під перегляд відео.
Зараз у користувачів на Android є варіанти хіба що з вимкненням автовідтворення, яке перестане програвати наступні відео автоматично.
За матеріалами:
mezha.media
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