В YouTube зʼявиться функція таймера сну — Finance.ua

В YouTube зʼявиться функція таймера сну 30.06.2024, 02:01 — Технології&Авто

В YouTube зʼявиться функція таймера сну

Google готує функцію таймера сну для YouTube. Відповідні згадки знайшли у версії 19.25.33 програми для Android.

Про це пише Android Authority.

Нова функція дозволить користувачам встановлювати таймер у годинах чи хвилинах, які залишилися до того, як відтворення відео припиниться.

Також у програмі знайшли згадки відповідних сповіщень, які дозволять скинути таймер, щоб продовжити перегляд.

Подібна функція вже реалізована у YouTube Music, однак у звичайній програмі немає подібної функціональності.

Таке нововведення точно буде корисним для користувачів, які люблять засинати під перегляд відео.

Зараз у користувачів на Android є варіанти хіба що з вимкненням автовідтворення, яке перестане програвати наступні відео автоматично.

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