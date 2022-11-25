В Євросоюзі домовилися прибрати російський газ із угод про спільну закупівлю — Finance.ua

В Євросоюзі домовилися прибрати російський газ із угод про спільну закупівлю Сьогодні 12:15 — Енергетика

Міністри енергетики країн-членів Євросоюзу на зустрічі домовилися, що з контрактів на спільну закупівлю буде вилучено російський газ.

«Країни-члени підкреслили, що російський газ буде вилучено зі спільних закупівель», — йдеться у заяві, оприлюдненій Радою ЄС.

Європейські міністри енергетики досягли політичної домовленості про початок спільних закупівель природного газу, а також про більш термінові заходи для подолання цінової кризи на газових ринках.

Погоджені правила дозволять державам-членам і енергетичним компаніям спільно купувати газ на світових ринках. Очікується, що об’єднання попиту на рівні ЄС забезпечить кращий вплив країн ЄС на купівлю газу на світових ринках.

УНІАН За матеріалами:

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