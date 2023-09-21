В Європі зросли продажі нових авто: популярні марки — Finance.ua

В Європі зросли продажі нових авто: популярні марки Вчора 19:45 — Технології&Авто

Європейський автомобільний ринок зростає уже 13 місяців поспіль. Так, за підсумками серпня 2023 року продажі нових легкових автомобілів у країнах ЄС зросли у річному вираженні на 21% і склали 787,6 тис. одиниць. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).

«Серпень — 13-й місяць зростання поспіль. Незважаючи на те, що зазвичай на цей час попит на автомобілі слабшає, двозначне зростання продажів свідчить про відновлення авторинку ЄС після торішнього дефіциту комплектуючих», — йдеться у повідомленні.

У більшості країн у серпні спостерігалося двозначне зростання ринку. Те саме стосується і найбільших з них в особі Німеччини, Франції та Італії, де продажі нових авто за останній місяць літа зросли на 37%, 24% та 12% відповідно.

Лідером продажів у Європі залишився німецький концерн Volkswagen — його автомобілі у серпні купили 87,8 тис. європейців (+10%).

Друге місце посіла японська Toyota (53,5 тис. +14%).

Замикає топ-3 BMW з обсягом реалізації 45,3 тис. машин (+23%).

Нагадаємо, у серпні 2023 українці купили 6 тисяч нових легковиків.

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