В Європі зросли продажі нових авто: популярні марки — Finance.ua
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В Європі зросли продажі нових авто: популярні марки

Технології&Авто
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Європейський автомобільний ринок зростає уже 13 місяців поспіль. Так, за підсумками серпня 2023 року продажі нових легкових автомобілів у країнах ЄС зросли у річному вираженні на 21% і склали 787,6 тис. одиниць. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).
«Серпень — 13-й місяць зростання поспіль. Незважаючи на те, що зазвичай на цей час попит на автомобілі слабшає, двозначне зростання продажів свідчить про відновлення авторинку ЄС після торішнього дефіциту комплектуючих», — йдеться у повідомленні.
У більшості країн у серпні спостерігалося двозначне зростання ринку. Те саме стосується і найбільших з них в особі Німеччини, Франції та Італії, де продажі нових авто за останній місяць літа зросли на 37%, 24% та 12% відповідно.
Лідером продажів у Європі залишився німецький концерн Volkswagen — його автомобілі у серпні купили 87,8 тис. європейців (+10%).
Друге місце посіла японська Toyota (53,5 тис. +14%).
Замикає топ-3 BMW з обсягом реалізації 45,3 тис. машин (+23%).
Нагадаємо, у серпні 2023 українці купили 6 тисяч нових легковиків.
За матеріалами:
mmr.ua
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