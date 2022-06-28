В Європі продадуть арештовану яхту росіянина — Finance.ua
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В Європі продадуть арештовану яхту росіянина

Світ
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В Європі продадуть арештовану яхту росіянина
В Європі продадуть арештовану яхту росіянина
Супер’яхту Axioma російського мільярдера Дмитра Пумпянського, який потрапив під санкції, буде продано з аукціону за рішенням Верховного суду Гібралтару. Axioma може стати першим судном, яке продадуть через санкції проти найбагатших росіян.
Про це повідомив Forbes.
Влада Гібралтару заарештувала цю яхту у березні за позовом найбільшого американського банку JPMorgan про стягнення боргу з особи, яка перебуває під санкціями. Влада Гібралтару заявила, що заарештувала яхту на користь кредиторів з належними вимогами.
В Європі продадуть арештовану яхту росіянина
Юристи припускають, що яхта, ймовірно, була придбана Пумп’янським за рахунок кредитних коштів JPMorgan і потрапила в заставу до банку. Відповідно, тепер банк намагається звернути стягнення на яхту через прострочення виплат за кредитом, тому на транспортний засіб було накладено арешт.
Російський мільярдер Пумпянський потрапив під санкції Євросоюзу 10 березня, за кілька днів санкції проти нього ввела Велика Британія. Наприкінці березня про те, що яхта Axioma належить Пумпянському, повідомила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.
Зазначимо, раніше в Європі також затримали яхти інших російських мільярдерів Андрія Мельниченка, Алішера Усманова, Олексія Мордашова, Геннадія Тімченка та Олексія Кузьмічова.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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