В ЄС озвучили, скільки може діяти обмеження на імпорт зерна з України — Finance.ua

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В ЄС озвучили, скільки може діяти обмеження на імпорт зерна з України

Аграрний ринок
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В ЄС озвучили, скільки може діяти обмеження на імпорт зерна з України
В ЄС озвучили, скільки може діяти обмеження на імпорт зерна з України
Євросоюз може продовжити обмеження на імпорт зерна з України щонайменше до кінця жовтня. Про це на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС заявив європейський комісар з сільського господарства Януш Войцеховський, пишуть The Guardian і The Brussels Time.
Войцеховський запропонував продовжити торговельні обмеження на імпорт зернових з України після 5 червня. Обмеження, на його переконання, повинні діяти принаймні до кінця жовтня, а в ідеалі - до кінця року, після збору врожаю. В іншому випадку в Європі виникнуть величезні проблеми, вважає єврокомісар.
«У прифронтових країнах зараз більше українського зерна, ніж в Україні», — сказав він журналістам.
Європейський комісар заявив, що Європейська комісія ще не погодилася продовжити обмеження, Але він сподівається, що йому «вдалося переконати решту держав-членів, що це справедливо».
Продовження обмежень засудив міністр сільського господарства України Микола Сольський.
«Ми вважаємо, що їх продовження — неправильний курс дій, і ми проти них», — сказав Сольський і додав, що це зіграє на руку Москві.

Обмеження на імпорт зерна з України — що потрібно знати

На тлі скасування митних зборів у травні 2022 року в ЄС, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції та в односторонньому порядку заборонили імпорт зернових з України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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