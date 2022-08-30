В ЄС очікують зібрати найгірший врожай картоплі за останні роки — Finance.ua

В ЄС очікують зібрати найгірший врожай картоплі за останні роки Вчора 06:30 — Аграрний ринок

В ЄС очікують зібрати найгірший врожай картоплі за останні роки

Посуха в Європі призведе до найменшого врожаю картоплі за останні роки, що, ймовірно, підштовхне ціни на такі продукти, як картопля фрі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітиків World Potato Markets.

Найбільші виробництва картоплі в Європі зосереджені в Німеччині, Франції, Нідерландах і Бельгії. Посуха в цих країнах знизить виробництво в ЄС до найнижчого рівня за всю історію спостережень.

Один із виробників картоплі в Німеччині розповів виданню, що через посуху може бути втрачено половину врожаю, і що будь-який дощ зараз вже не допоможе. Міністерство сільського господарства Німеччини не ризикнуло дати прогноз врожаю, але заявило, що перспективи врожаю картоплі «різко погіршилися».

Щодо інших країн, то згідно з даними французької групи виробників UNPT, врожайність у Франції може бути принаймні на 20% нижчою від середнього показника за 20 років.

Зазначається, що виробники продуктів із картоплі (наприклад картоплі фрі) вже піднімали ціни через подорожчання енергетики, а поганий урожай цього річ ще більше підштовхне ціни вверх. Наприклад, мережа ресторанів McDonald’s вже підняла ціни у відповідь на подорожчання сировини.

Нагадаємо, за даними аналізу експертів Спільного дослідницького центру ЄС, Європа у 2022 році переживає посуху, яка, ймовірно, є найсильнішою за останні 500 років.

Через це найбільше потерпає аграрний сектор. Окрім картоплі, декількі культур в ЄС постраждали особливо сильно: згідно з останніми даними, прогнозована врожайність зернових на 16% нижча за 5-річний середній показник, а кукурудзи — на 15%.

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