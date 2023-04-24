В ЄС назвали "пріоритетні" країни для розвитку співпраці — Finance.ua

В ЄС назвали "пріоритетні" країни для розвитку співпраці Сьогодні 18:45 — Світ

В ЄС назвали "пріоритетні" країни для розвитку співпраці

Європейський Союз назвав Бразилію, Чилі, Нігерію та Казахстан пріоритетними країнами для прогресивного розвитку і подальшої співпраці.

Про це повідомляє Politico.

Повідомляється, що в документі, який потрапив у розпорядження видання, вказується, де і як, на думку ЄС, можна досягти прогресу в «індивідуальних пропозиціях» у галузі енергетики, міграції, економічного розвитку або координації в галузі безпеки.

«Ми перебуваємо в конкурентному геополітичному середовищі: це не тільки битва наративів, а й битва пропозицій. Нам потрібно покращити нашу пропозицію і покращити наші відносини з ними», — йдеться в документі. Видання підкреслює, що «особлива увага приділяється пирогу, а не батогу».

Відзначається також, що «негласна мета» намірів — отримати більше друзів і побудувати економіку нового покоління, «не заграючи з автократами».

За даними видання, цю стратегію мали намір обговорити глави МЗС країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі сьогодні, 24 квітня.

Один дипломат зазначив, що «кінцева мета була б у тому, щоб якимось чином запропонувати альтернативу, яка могла б бути привабливішою, ніж те, що пропонує Китай».

Видання пише, що саме ці країни було обрано не випадково.

«Кожна з них є потенційною точкою опори ЄС у регіонах, де західні союзники змагаються за вплив (і ресурси) з росією та Китаєм», — пишуть автори статті.

Зазначається, що Бразилія і Чилі розташовані у багатій сировиною Латинській Америці, Нігерія є економічним центром Західної Африки, а Казахстан «тримає нафту та газ у Центральній Азії».

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