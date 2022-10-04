В ЄС готуються до зимових відключень електроенергії: озвучено два сценарії — Finance.ua
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В ЄС готуються до зимових відключень електроенергії: озвучено два сценарії

Енергетика
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На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Євросоюз може зіткнутися з відключеннями електроенергії цієї зими.
Про це заявив комісар ЄС з кризового управління Янез Ленарчич, повідомляє Politico.
За словами Ленарчича, Брюссель готується до найгірших сценаріїв.
На питання, чи знадобиться країнам ЄС допомога при стихійних лихах через енергетичну кризу, Ленарчич відповів:"Так, це цілком можливо".
Ленарчич також сказав, що Європейська комісія розглядає два різних сценарії: по-перше, «одна або невелика кількість держав-членів постраждає від «незначного інциденту, такого як відключення електроенергії», і в цьому випадку інші країни ЄС можуть підтримувати та поставляти електрогенератори, «як це відбувається під час стихійних лих», — сказав Ленарчич.
По-друге, це може зачепити «велику кількість країн», і в цьому випадку стратегічний резерв ЄС буде використаний для задоволення потреб.
Ленарчич сказав, що заходи ЄС будуть ухвалені швидко в разі надзвичайної ситуації, навівши приклади останніх років, коли генератори та паливо були доставлені в Словенію того ж дня, коли енергосистема країни була пошкоджена сніжною бурею.
Він сказав, що ЄС в цілому готується до зими криз, пояснивши, що після досвіду пандемії коронавірусу Брюссель намагається «передбачити кризи» і уникати реагування тільки в разі надзвичайної ситуації.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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