В ЄС готують специфічне рішення щодо експорту з України, — FT — Finance.ua
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В ЄС готують специфічне рішення щодо експорту з України, — FT

Казна та Політика
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В ЄС готують специфічне рішення щодо експорту з України, — FT
В ЄС готують специфічне рішення щодо експорту з України, — FT
Польща домоглася поступок від Євросоюзу у питанні захисту свого та межуючих з нею ринків сільськогосподарської продукції від зерна України.
Йдеться про специфічні гарантії, які планує запропонувати Європейська комісія вже наступного тижня. Про це йдеться у репортажі Financial Times.
Згаданий «запобіжник» виглядає наступним чином: Брюссель контролюватиме приплив сільськогосподарської продукції з України, якщо вона загрожуватиме зниженням цін у Польщі та інших сусідніх країнах.
Відповідні гарантії безпеки хочуть задіяти, коли Україна отримає повний доступ на ринки країн ЄС (наразі Польща та Угорщина в односторонньому порядку блокують свої ринки), уточнив комісар з питань торгівлі ЄК Валдіс Домбровскіс. Він акцентував, що йдеться про «специфічні для кожної країни захисні заходи».
«Ми будемо розглядати, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам, і одним зі способів зробити це є запровадження захисних заходів для конкретних країн», — сказав він.
Домбровскіс також вказав, що наразі регіональний вплив від експорту української сільськогосподарської розподілений дуже нерівномірно. «Його відчувають насамперед найближчі сусідні країни, тоді як для ринку ЄС в цілому [він] не створює значних перешкод», — прокоментував комісар з питань торгівлі ЄК.
Домбровскіс уточнив, що ембарго з боку Польщі триватиме до червня 2025 року. Пропозиції щодо гарантій захисту спершу має ухвалити Європейський парламент та більшість країн-членів ЄС, лише потім, по завершенню ембарго, торговельний бар'єр можна буде зняти за новими умовами, повідомляє FT.

Зараз ввести мито на зерно з України вимагають 5 країн ЄС

Офіційно до Європейської комісії із закликом ввести мито на українське зерно зверталися профільні міністри 5 країн блоку: Болгарії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.
За словами глави Мінсільгоспу Угорщини, їхні країни втратили ринки збуту через активний експорт продукту з України. Фермери мають збитки, тому ЄС має втрутитися та врегулювати ринкову проблему, акцентував чиновник.
За матеріалами:
УНІАН
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